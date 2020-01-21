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Мельгарехо и Баду пропустили тренировку «Спартака»

сегодня, 11:12

Источник сообщает, что защитник Баду и полузащитник Лоренцо Мельгарехо пропустили утреннюю тренировку «Спартака».

У парагвайца возникли проблемы со спиной, немец почувствовал дискомфорт после силовых нагрузок.

Отметим, что сегодняшнее занятие также пропустил шведский нападающий Джордан Ларссон, который работает по индивидуальной программе.

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LOpp
LOpp ответил makkie
сегодня в 11:19
Пишут (С), что с Джано контракт разорвали. На одного травмированного в лазарете будет меньше. З.Ы. Джи - в строю, Ларссон почти тоже.
Джано да, прощай!
наконец-то))
Лакшери
Лакшери
сегодня в 11:17
    makkie
    makkie ответил LOpp
    сегодня в 11:17
    Селихов, Джикия, Ларссон, Баду, Мельгарехо ... как всегда полный лазарет травмированных
    Пишут (С), что с Джано контракт разорвали.
    На одного травмированного в лазарете будет меньше.

    З.Ы. Джи - в строю, Ларссон почти тоже.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:14
    Селихов, Джикия, Ларссон, Баду, Мельгарехо ... как всегда полный лазарет травмированных
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