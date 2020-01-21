Мельгарехо и Баду пропустили тренировку «Спартака»

сегодня, 11:12

Источник сообщает, что защитник Баду и полузащитник пропустили утреннюю тренировку «Спартака».

У парагвайца возникли проблемы со спиной, немец почувствовал дискомфорт после силовых нагрузок.

Отметим, что сегодняшнее занятие также пропустил шведский нападающий Джордан Ларссон, который работает по индивидуальной программе.