Мельгарехо и Баду пропустили тренировку «Спартака»

Источник сообщает, что защитник Баду и полузащитник Лоренцо Мельгарехо пропустили утреннюю тренировку «Спартака».
У парагвайца возникли проблемы со спиной, немец почувствовал дискомфорт после силовых нагрузок.
Отметим, что сегодняшнее занятие также пропустил шведский нападающий Джордан Ларссон, который работает по индивидуальной программе.
наконец-то))
наконец-то))
На одного травмированного в лазарете будет меньше.
З.Ы. Джи - в строю, Ларссон почти тоже.
На одного травмированного в лазарете будет меньше.
З.Ы. Джи - в строю, Ларссон почти тоже.