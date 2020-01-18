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Малком забил гол на тренировке «Зенита»

вчера, 22:19

Форвард «Зенита» Малком забил первый гол на зимних сборах.

Бразилец сумел это сделать во время двустороннего тренировочного матча команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:58
С почином, Малком! Теперь надо также и в официальном матче.
112910415
112910415
сегодня в 06:58
эстетически совершенный , стратегически бесценный гол !
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 03:20
В оставшихся играх чемпионата проявит себя по полной.
Так же ждём ещё и Кокору, который на зло хейтерам ещё за место в составе на ЧЕ поборется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 01:53
А видел на каком месте вулверхемптон в АПЛ? Почти в биг фо, а напомнить что Брага с ними творила?)))
Ну обычно для восхваления мастерства Браги приводят в пример другую команду в играх с ней...)))
А Вулверхемптон даже вничью у них в Португалии сыграл...забив 3 гола в пещере ...которая у Браги вместо стадиона...
Было бы глупо рвать жилы в играх с Брагой коль не выйти из группы Вулверхемптон не мог по определению....
Ты же не будешь спорить что по сути любая команда АПЛ в разы сильней португальских середняков...
Обычный мирный исход для двух португальских команд..Вулверхемптона и Браги...в итоге и поделившие выход в плейофф...

Не удивлюсь если в плейофф Брага и Рейнджерс пройдёт.....
Коль на пути в ЛЕ в квалификации справилась с командой победившей сам "Тун"...))
oleg3k
oleg3k
сегодня в 01:25
В официальных играх не забивает,остаётся только на тренировках.Будет лучшем бомбардиром бомжей,по мячам забитым в двухсторонках.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 00:30
Всё, вложенные средства отбиты!
nubom
nubom
вчера в 23:50
Чуден Днепр при тихой погоде...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
вчера в 23:41
А видел на каком месте вулверхемптон в АПЛ? Почти в биг фо, а напомнить что Брага с ними творила?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:40
Португальской Браге он и по воротам бы не попал, та, которая достойна биг фо в АПЛ
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
вчера в 23:40
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:28
    Жизнь удалась)))
    Grey33
    Grey33
    вчера в 23:26
    Ну всё, теперь я спокойно могу идти спать.
    Гавроша
    Гавроша
    вчера в 23:15
      Юрниекс
      Юрниекс
      вчера в 23:13
      Ну все....бабки окупил..Не зря брали.. Теперь пора и на Неймара замахиваться..Страна потянет..А Неймар вам в таварниках аж 2 гола заколотит..
      Питер рулит
      Питер рулит
      вчера в 23:06
        Footbolista
        Footbolista
        вчера в 23:04
        Малком догнал Заболотного по голам на тренировках...
        mihaluch
        mihaluch
        вчера в 22:58
        На то он и Малком.
        Бамбихрюк
        Бамбихрюк
        вчера в 22:53
        Как он 30л в раздевалке напишите плз! В точное время! Нам интересно!
        Трубадур
        Трубадур
        вчера в 22:53
        Удачи Малкому и Зениту!
        Брулин
        Брулин
        вчера в 22:46
        Много ещё новостей будет про голы в двухсторонках?
        Foxes
        Foxes
        вчера в 22:42
        Легенда Зенита!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 22:39
        Теперь я в футболе видел всё...
        дяденька Онуфрий
        дяденька Онуфрий
        вчера в 22:38
        раз в год и палка стреляет
        откровенно говоря я даже не знал что у зенита есть такой игрок
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        вчера в 22:34
        Вот оно счастье!
        unoejk
        unoejk ответил астап бендер
        вчера в 22:33
        Я должен делать скрин?
        Если вопрос в определённом начислении за определённого игрока: заходите в матч где он играл, смотрите что он там сделал, сколько очков за это должен был получить и сравниваете с тем сколько было начислено.
        Нехорошие люди
        Нехорошие люди
        вчера в 22:31
        Все ЗУЛУСА срочно в ПСЖ за 200 млн бакинских,аж три гола забил на тренировки,какая важная инфа и ЗОЛОТОЙ МЯЧ НЕГРУ!
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил unoejk
        вчера в 22:30
        Обсуждайте эти дела в другом месте, пожалуйста. Нам это неинтересно. Здесь футбол обсуждают
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Евгений Макрушин
        вчера в 22:29
        И начнёт приносить прибыль со следующей тренировки
        unoejk
        unoejk ответил астап бендер
        вчера в 22:25
        Я должен делать скрин?
        Нет. Вы должны пройти в профиль соперника во вкладку fantasy, как на скриншоте, и проверить начисление очков конкурентов.
        Евгений Макрушин
        Евгений Макрушин
        вчера в 22:24
        Все,фанам Зенита уже можно кричать,что он отбил потраченные на него 40 млн....
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