Малком забил гол на тренировке «Зенита»

Форвард «Зенита» Малком забил первый гол на зимних сборах.
Бразилец сумел это сделать во время двустороннего тренировочного матча команды.
Форвард «Зенита» Малком забил первый гол на зимних сборах.
Бразилец сумел это сделать во время двустороннего тренировочного матча команды.
Так же ждём ещё и Кокору, который на зло хейтерам ещё за место в составе на ЧЕ поборется.
Так же ждём ещё и Кокору, который на зло хейтерам ещё за место в составе на ЧЕ поборется.
А Вулверхемптон даже вничью у них в Португалии сыграл...забив 3 гола в пещере ...которая у Браги вместо стадиона...
Было бы глупо рвать жилы в играх с Брагой коль не выйти из группы Вулверхемптон не мог по определению....
Ты же не будешь спорить что по сути любая команда АПЛ в разы сильней португальских середняков...
Обычный мирный исход для двух португальских команд..Вулверхемптона и Браги...в итоге и поделившие выход в плейофф...
Не удивлюсь если в плейофф Брага и Рейнджерс пройдёт.....
Коль на пути в ЛЕ в квалификации справилась с командой победившей сам "Тун"...))
А Вулверхемптон даже вничью у них в Португалии сыграл...забив 3 гола в пещере ...которая у Браги вместо стадиона...
Было бы глупо рвать жилы в играх с Брагой коль не выйти из группы Вулверхемптон не мог по определению....
Ты же не будешь спорить что по сути любая команда АПЛ в разы сильней португальских середняков...
Обычный мирный исход для двух португальских команд..Вулверхемптона и Браги...в итоге и поделившие выход в плейофф...
Не удивлюсь если в плейофф Брага и Рейнджерс пройдёт.....
Коль на пути в ЛЕ в квалификации справилась с командой победившей сам "Тун"...))
Малком забивает...
в масквабаде полыхает..
Малком забивает...
в масквабаде полыхает..
откровенно говоря я даже не знал что у зенита есть такой игрок
откровенно говоря я даже не знал что у зенита есть такой игрок