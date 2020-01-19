Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» показала гол форварда команды Александра Кокорина на тренировке команды.
28-летний футболист отправил мяч в ворота ударом через себя. Недавно нападающий «сине-бело-голубых» Малком также отметился голом на тренировке.
Пресс-служба «Зенита» показала гол форварда команды Александра Кокорина на тренировке команды.
28-летний футболист отправил мяч в ворота ударом через себя. Недавно нападающий «сине-бело-голубых» Малком также отметился голом на тренировке.
Сейчас Дзюба Гарри Поттера читать закончит и тоже присоединится...
Сейчас Дзюба Гарри Поттера читать закончит и тоже присоединится...
Представляю как Ванятка Прелестный сейчас расстроен ))
Только бы Желчь не туда пошла ))
Представляю как Ванятка Прелестный сейчас расстроен ))
Только бы Желчь не туда пошла ))
С Кокориным и Малкомом декласснули бы их нехило....
С Кокориным и Малкомом декласснули бы их нехило....