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Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

сегодня, 20:08

Пресс-служба «Зенита» показала гол форварда команды Александра Кокорина на тренировке команды. 

28-летний футболист отправил мяч в ворота ударом через себя. Недавно нападающий «сине-бело-голубых» Малком также отметился голом на тренировке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:04
Малком с Кокориным уже феерят и куражатся......

Сейчас Дзюба Гарри Поттера читать закончит и тоже присоединится...
Брулин
Брулин
сегодня в 23:01
Спасибо за информацию, жду ещё новостей об этом полене!
karnager
karnager
сегодня в 23:00
Такими новостями руководство клуба отбеливает ан*с кокоше
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:57
Значит в форме)
Nikola45
Nikola45 ответил oFANATo
сегодня в 22:41
Только стул больше не давайте Кокоше....а то провинция опять останется без него.
Да я думаю что Спартаковского Пака лучше оскорблять голами! )) Желательно штук пять за матч!
Представляю как Ванятка Прелестный сейчас расстроен ))
Только бы Желчь не туда пошла ))
Нехорошие люди
Нехорошие люди
сегодня в 21:48
Лягенда зенита
Valeron24
Valeron24
сегодня в 21:46
Суперсенсация "Возвращение джедая"
Гавроша
Гавроша
сегодня в 21:45
    Boytser
    Boytser
    сегодня в 21:39
    Скоро коне-свиням так забивать будет.
    виктор ххххх
    виктор ххххх
    сегодня в 21:31
    надо аккуратнее...колено то инвалидное..
    pomor 445
    pomor 445 ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 21:16
    Секрет успеха в психологии. Тренер: "Саша, представь, что мяч - это Пак"
    А что? Недурно было бы заехать так по башке этого взяточника вместо стула.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:11
    Ну зачем так расстраивать московских чемпионов?
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 21:10
    Только стул больше не давайте Кокоше....а то провинция опять останется без него.
    leopit
    leopit
    сегодня в 21:07
    Спартачи срочно побежали в душ и на смену нательного....
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 20:53
    Саня готовится стрельнуть в РПЛ и Кубке и заслуженно получить вызов в сборную на ЧЕ вместо днарей с десятого места.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответил Jeck Denielse
    сегодня в 20:52
    Лейпциг нет, а вот Бенфика да. Лион и так выхватил.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 20:41
    Жаль....Отскочили...Бенфики-Лионы-Лейпциги....
    С Кокориным и Малкомом декласснули бы их нехило....
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 20:27
    Секрет успеха в психологии. Тренер: "Саша, представь, что мяч - это Пак"
    112910415
    112910415
    сегодня в 20:26
    ура !
    nubom
    nubom
    сегодня в 20:26
    А в других клубах на сборах еще ни одного гола не забили...
    Ренейм Ренеймович
    Ренейм Ренеймович
    сегодня в 20:20
    Золотой мяч ему, век воли не видать! Ахах
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 20:18
    Мастерство не пропьешь...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 20:16
    А что вполне в игровой форме забил, как против фарма, когда защитники не мешают забивать
    Виссарионович
    Виссарионович
    сегодня в 20:13
    Этот приём отрабатывали с Мамаевым в Кофемании.
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