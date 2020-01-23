Фил Невилл: «Состав МЮ выглядит неопытным и отягощенным ожиданиями»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл в программе Match of the Day заявил, что руководству клуба не следует увольнять Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «красных дьяволов».
Думаю, они должны оставить его [Сульшера]. Состав МЮ выглядит легким, неопытным и отягощенным ожиданиями. Я считаю, что им нужно подписать двух игроков в это трансферное окно, чтобы добиться хоть какого-нибудь успеха в нынешнем сезоне.
Напомним, что накануне «Ман Юнайтед» проиграл «Бернли» в матче 24-го тура АПЛ.