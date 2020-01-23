Скоулз: «Проигрыш „Бернли“ может побудить МЮ выложить деньги на трансферы»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что поражение команды от «Бернли» в матче 24-го тура АПЛ может принести пользу главному тренеру манкунианцев Оле-Гуннару Сульшеру.
Это выступление может принести ему пользу на трансферном рынке. Оно может побудить МЮ выложить деньги за игроков, которыми клуб интересуется – например, за Бруну Фернандеша.
Отметим, что хавбек лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может перебраться в МЮ в текущем месяце. Ранее сообщалось, что игрок попросил руководство «Спортинга» отпустить его в «Ман Юнайтед».