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Скоулз: «Проигрыш „Бернли“ может побудить МЮ выложить деньги на трансферы»

сегодня, 11:01
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что поражение команды от «Бернли» в матче 24-го тура АПЛ может принести пользу главному тренеру манкунианцев Оле-Гуннару Сульшеру.

Это выступление может принести ему пользу на трансферном рынке. Оно может побудить МЮ выложить деньги за игроков, которыми клуб интересуется – например, за Бруну Фернандеша.

Отметим, что хавбек лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш может перебраться в МЮ в текущем месяце. Ранее сообщалось, что игрок попросил руководство «Спортинга» отпустить его в «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:51
Пора раскошеливаться, без Рэшфорда бернли будет повторяться в каждом туре.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:36
Устроили цирк из великого клуба , профнепригодные убл*дки !
112910415
112910415
сегодня в 11:29
такова волшебная сила Бернли !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:23
Это шутка.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:22
Проигрыш может побудить МЮ заменить тренера.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:14
Скорее, заменят тренера.
Spellman
Spellman
сегодня в 11:07
Это будет просто чудом. Учитывая, что нынешним владельцам плевать на результаты, главное свои долги закрыть.
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