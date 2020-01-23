Роджерс: «Ты никогда не преуспеешь, если будешь зависеть от одного игрока»

сегодня, 08:39

Наставник «Лестера» в интервью после матча с «Вест Хэмом» в 24-м туре АПЛ отметил, что его команда не может полагаться только лишь на форварда .

Он невероятный игрок, он очень, очень важен для нас, но ты никогда не преуспеешь, и твои дела не будут в порядке, если ты будешь полностью зависеть от одного игрока.

Отметим, что в матче с «Вест Хэмом» Варди был заменен из-за травмы, когда «Лестер» лидировал с минимальным счетом. Впоследствии «лисы» развили преимущество и уверенно обыграли соперника.