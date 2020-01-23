Гвардиола: «Давид Сильва - один из лучших в истории „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» похвалил хавбека «горожан» :

Он должен гордиться всем, чего достиг в футболе.

Давид был стабилен. Его всегда будут помнить как одного из самых величайших игроков в истории «Манчестер Сити». Сильва входит в пятерку лучших футболистов этого клуба.

Он не заинтересован быть активным в социальных сетях и давать интервью. Кажется, что такие игроки, как Давид Сильва, получают меньше признания, чем люди, которые намного более активны в соцсетях.

Однако у Давида есть уважение всех игроков, тренеров и работников клуба, с которыми он когда-либо работал. Давид заслужил это.