Пиоли: «Наша цель – вернуть „Милан“ туда, где клуб всегда был»

сегодня, 15:24

Главный тренер «Милана» в преддверии матча с «Брешией» в 21-м туре Серии А высказался о том, какую цель преследуют «красно-черные».

Наша цель – улучшить нашу позицию в турнирной таблице чемпионата и вернуть «Милан» туда, где клуб всегда был. Мы должны думать, что каждая игра – самая важная. Это единственно верный метод. Сейчас не время думать о том, на каком месте мы будем по окончании чемпионата. Мы должны сохранять трезвый ум, нам следует продолжать развиваться.

Напомним, что в прошлом туре Серии А «Милан» обыграл «Удинезе».