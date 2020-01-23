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Пиоли: «Наша цель – вернуть „Милан“ туда, где клуб всегда был»

сегодня, 15:24
БрешиаЛоготип футбольный клуб Брешиа-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча с «Брешией» в 21-м туре Серии А высказался о том, какую цель преследуют «красно-черные».

Наша цель – улучшить нашу позицию в турнирной таблице чемпионата и вернуть «Милан» туда, где клуб всегда был. Мы должны думать, что каждая игра – самая важная. Это единственно верный метод. Сейчас не время думать о том, на каком месте мы будем по окончании чемпионата. Мы должны сохранять трезвый ум, нам следует продолжать развиваться.   

Напомним, что в прошлом туре Серии А «Милан» обыграл «Удинезе».

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juvenale
juvenale
сегодня в 16:05
в серию б что ли
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