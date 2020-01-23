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Льорис и Сон: «В „Тоттенхэме“ отличная атмосфера»

сегодня, 17:25

Вратарь и нападающий «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын-Мин опровергли слухи о недовольстве футболистов работой главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо:

У нас отличная атмосфера.

Все игроки готовы биться за нового тренера.

Все в команде счастливы. Работа проходит хорошо.

Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз поругался с Моуриньо. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 17:59
Мы рады за вас...
dzvinka
dzvinka ответил unoejk
сегодня в 17:51
Добрый день. К сожалению не можем.
даже не вздумайте давать мне вип, иначе моя страсть к фотоколажам просто разозвет некоторые ветки с комментариями!
unoejk
unoejk ответил particular
сегодня в 17:40
Добрый день! Комментариев у меня недостаточно, но не обратиться к Вам с просьбой не мог..:) Прошу рассмотреть меня на предоставление VIP...
Добрый день. К сожалению не можем.
particular
particular
сегодня в 17:28
Добрый день!
Комментариев у меня недостаточно, но не обратиться к Вам с просьбой не мог..:)
Прошу рассмотреть меня на предоставление VIP...
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