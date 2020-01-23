Льорис и Сон: «В „Тоттенхэме“ отличная атмосфера»

Вратарь и нападающий «Тоттенхэма» Уго Льорис и Сон Хын-Мин опровергли слухи о недовольстве футболистов работой главного тренера «шпор» Жозе Моуриньо:
У нас отличная атмосфера.
Все игроки готовы биться за нового тренера.
Все в команде счастливы. Работа проходит хорошо.
Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз поругался с Моуриньо.
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Комментариев у меня недостаточно, но не обратиться к Вам с просьбой не мог..:)
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