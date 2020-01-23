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Клопп: «Я не понимаю эти соцсети»

сегодня, 15:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к социальным сетям и медиа.

Я не понимаю эти соцсети. Для чего вообще это делать? Возможно, когда-нибудь в будущем я обращу на это внимание, но сейчас этого не представляю. Я не понимаю, почему люди хотят сказать другим людям, которых они не знают, что хорошо или плохо в данный момент. Но это проблема, вероятно, моего поколения. Я уже слишком стар для этого.

Напомним, что недавно главный тренер «Зенита» Сергей Семак завел страницу в Инстаграме.  

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ssmith589
ssmith589
сегодня в 16:24
Я примерно того же возраста что и Клопп, так что могу рассказать. Соцсеть это не только для того чтобы постить что то, но и для того чтобы читать интересных людей, их мнения, быть в курсе происходящего. Лично я использую тот же твиттер как замену новостной ленте всяких там ТВ которых у меня уже 15 лет как нет, и газетам, которых нет уже лет 25. Другое дело что Клоппу это не надо, у него и без того дел по горло, а о новостях ему сообщат.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 16:06
Согласен с Клоппом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:57
совсем отсталый... возьми Пузырь и сходи к Погба,он тебя сразу везде зарегит и залогит,научит селфиться и сразу в инсту выкладывать. Забили гол - селфишся и в инсту скидываешь эмошнал. Чёто дойч не догоняет, возьми у Мане потрескавшийся айфон и научись фоткаться,потом купишь нормальный.
Даже Семак и тот прогрессирует. зарегился в соцсети Газпром-чемпьон!
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