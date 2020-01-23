Клопп: «Я не понимаю эти соцсети»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о своём отношении к социальным сетям и медиа.

Я не понимаю эти соцсети. Для чего вообще это делать? Возможно, когда-нибудь в будущем я обращу на это внимание, но сейчас этого не представляю. Я не понимаю, почему люди хотят сказать другим людям, которых они не знают, что хорошо или плохо в данный момент. Но это проблема, вероятно, моего поколения. Я уже слишком стар для этого.