В поисках Грааля. Футбольные футурологи из «Реала»

сегодня, 17:00

«Реал» потратил уже 132 миллиона евро, чтобы найти будущую звезду. «Соккер.ру» – о важной линии в трансферной стратегии «королевского клуба».

Любопытную тему после трансфера Рейньера затронул Хуан Игнасио Гарсия-Очоа, обозреватель испанской «Марки», который подсчитал, что вот уже на протяжении пяти лет «Реал» остается верным важному пункту своей трансферной стратегии: не прекращать поиск и приобретение юных игроков, которые способны вырасти в звезд мирового футбола в будущем. Первой такой «ласточкой» в Мадриде стал Мартин Эдегор, который был приобретен в 2015 году за скромные 3 миллиона евро.

До недавних пор многие считали, что тот трансфер — чистой воды пиар. Купили раскрученного малолетку, который приобрел известность благодаря видеороликам с финтами, которые проделывал в деревенском чемпионате. Подумаешь. Но в «Реале» не ждали мгновенной отдачи от Эдегора, для Мартина был разработан план развития. Сейчас мы говорим о лучшем игроке 2019 года в Норвегии и лучшем игроке «Реала Сосьедад» прямо сейчас. В следующем сезоне Эдегор получит шанс проявить себя на «Сантьяго Бернабеу». Дорос.

Понятно, что приобретение футболистов в нежном возрасте давно уже не является чем-то новым и неизведанным, но «Реал» за счет широты охвата и глубины проникновения на рынки рассчитывает получить конкурентное преимущество благодаря минимизации затрат на талантов. Цены в современном футболе сумасшедшие, и растут они по экспоненте. «Сливочные» решили: чем раньше покупаешь — тем больше выигрываешь. Понятно, что многое зависит от качества скаутинга и точности попадания по целям, но, если подумать, для такого огромного клуба это практически беспроигрышная стратегия.

Купленные за 30-40 миллионов евро юные бразильцы, окрепнув в «королевском клубе» (важно где, это дает определенный статус), будут проданы дороже номинала, если не закрепятся в «Реале». А если взять игрока вроде Эдегора совсем за бесценок и вложиться в его развитие? Мартина сейчас оценивают в 50 млн евро, и ему только 21 год. Одногодок норвежца Федерико Вальверде был куплен за 5 миллионов евро три года назад, а сейчас играет в основе у Зидана и всем похож на большого игрока. Конечно, не обойтись без промахов, но один точный выстрел в таком деле оправдывает три попадания в «молоко».

А уж если «Реал» застрелит «яблочко»… Ключевая цель всей этой бурной деятельности и прочесывания всего мира в поисках молодых игроков была озвучена Флорентино Пересом пять или шесть лет назад: «Мы не должны упустить нового Месси». Понимаете, да? «Реал» разбросал сети по всему миру в надежде, что в них попадется сильнейший футболист нового поколения, которого можно купить по доступной цене. Времена ведь такие, что даже за совершенно безумные деньги невозможно купить того, кого действительно хочешь. Это о слухах из кулуаров, будто «Реал» готов был заплатить 300-400 млн евро за Мбаппе. Пока же «сливочные» скупают атакующих игроков до 20 лет и уже спустили на это 132 млн евро за 5 лет, купив шестерых. Кто же из них «новый Месси»?

Мартин Эдегор (Норвегия) — 3 млн евро

Эдегора в конце 2014-го все наперебой называли «новым Месси», а большие клубы устроили охоту за 15-летним мальчиком. Мартин ездил по странам, знакомился с тренировочными базами топ-клубов (побывал в «Баварии», «Боруссии», «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и «Арсенале») и лучшими тренерами современности. Впечатлить подростка сумел Зинедин Зидан, на тот момент тренировавший «Кастилью». Мартин потренировался с Криштиану Роналду, дебютировал за «Реал» в 16 лет и 156 дней, после чего шутки закончились, пришлось серьезно работать во второй команде, попутно усмиряя свою гордыню, набираться опыта в голландских командировках («Херенвен» и «Витесс»), чтобы в 20 лет вернуться в Примеру и успешно играть за «Реал», правда, пока только за тот, который из Сан-Себастьяна.

Марко Асенсио (Испания) — 4 млн евро

Выкупив Асенсио у «Мальорки», «Реал» отправил талантливого футболиста в «Эспаньол», где Марко выдал удачный сезон и получил шанс в «Мадриде», которым тоже распорядился по назначению. Асенсио с ходу впечатлил «Сантьяго Бернабеу», на пике его стоимость взлетела до 90 миллионов евро, однако третий сезон в «Реале» ознаменовался пробуксовкой, впрочем, как и у всей команды, а сейчас испанец не играет из-за тяжелой травмы, которую получил летом. Тем не менее вряд ли «сливочные» ошиблись в оценке качества: Асенсио — исключительный игрок. Может быть, не на «Золотой мяч», но очень сильный. И он обошелся в 4 миллиона евро.

Винисиус Жуниор (Бразилия) — 45 млн евро

Куда более серьезные деньги «Реал» заплатил за бразильца, причем сделка совершилась, когда Винисиусу было 16 лет, чтобы отсечь всех конкурентов, но фактически в Мадриде Жуниор высадился совершеннолетним парнем. Винисиуса в «Реал» привел Джуни Калафат, но даже он не сумел сбить цену: «Реал» должен был или заплатить 45 миллионов евро, или добровольно отдать вундеркинда в лапы «Ман Сити» и ПСЖ , которые были готовы выложить эту сумму без раздумий. Винисиус прекрасен во всем, его дриблинг — сказка, но когда дело доходит до необходимости завершить атаку, здесь все не так хорошо. Впрочем, на «Сантьяго Бернабеу» не склонны драматизировать этот недостаток парня, которому только 19 лет, в клубе на 100% уверены, что скоро Жуниор будет стоит дороже 100 миллионов евро.

Родриго (Бразилия) — 50 млн евро

Еще один совсем юный бразилец по экстремальной цене. По сравнению с Винисиусом, меньше дриблинга и больше точности в завершающих стадиях атак, чего стоит только хет-трик в ворота «Галатасарая» в Лиге чемпионов. Родриго в Мадриде всего полгода, железного места в стартовом составе у него нет, но пока хватает нерегулярной игровой практики и тренировок с такими партнерами, чтобы расти. Опять же, несмотря на 50 миллионов евро, в «Реале» уверены: даже если из Родриго не получится «новый Месси», он будет стоит порядка 100 миллионов евро. Помешать этому могут только форс-мажорные обстоятельства вроде тяжелых травм, но от них никто не застрахован.

Такефуса Кубо (Япония) — бесплатно

Наглядное подтверждение того, что «Реал» ведет поиски по всему миру, не только в Европе и Южной Америке. Кубо достался «сливочным» совершенно бесплатно, ему 18 лет, и этот сезон японец проводит в «Мальорке», где не то чтобы феерит, но получает постоянную игровую практику, что для футболиста в его возрасте — самое важное. «Реал» связывает большие надежды с Такефусой, ведь если из него получится звезда, и он заиграет в Мадриде, это откроет перед клубом новые возможности на азиатском рынке.

Рейньер (Бразилия) — 30 млн евро

И последний на сегодня, но вряд ли завершающий ряд юных креативщиков, приобретенных «Реалом», – бразилец Рейньер. Его сравнивают с Кака и Раи, сам он утверждает, что вырос на финтах Зидана. Может быть, этот доиграется до «Золотого мяча»?