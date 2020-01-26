Сульшер: «Не боюсь за своё место, просто нужно продолжать работать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не опасается за своё будущее в английском клубе. Недавно появилась информация, что наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».

Не боюсь за своё место, просто нужно продолжать работать. Конечно, всем нужны результаты.

Это способность иногда смотреть на себя в зеркало, а не просто обвинять других. Некоторые думают, что все вокруг неправы. Некоторые думают, что они лучше других. Я верю в структуру «Манчестер Юнайтед», заложенную ещё в то время, когда я был игроком.