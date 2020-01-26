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Сульшер: «Не боюсь за своё место, просто нужно продолжать работать»

сегодня, 10:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не опасается за своё будущее в английском клубе. Недавно появилась информация, что наставник национальной команды Англии Гарет Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера «красных дьяволов».

Не боюсь за своё место, просто нужно продолжать работать. Конечно, всем нужны результаты.

Это способность иногда смотреть на себя в зеркало, а не просто обвинять других. Некоторые думают, что все вокруг неправы. Некоторые думают, что они лучше других. Я верю в структуру «Манчестер Юнайтед», заложенную ещё в то время, когда я был игроком.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» пока не планирует увольнять Сульшера.

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Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 11:09
Все видят что Сульшера не может предложить тактическую игру в современном футболе, не всегда же полагаться на контр атаки, нужен креативный центр-бек, на данный момент самый доступный на рынке это Бруно. Игрок не против перехода, да и оба клуба хотят. Чего тормозят не понимаю? Если дело в разнице 5 миллионов давайте болельщики сами скинутся на такую сумму! С каждого по доллару! )))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 10:17
С одной стороны результата нет , но с другой стороны я смотрю на их состав и не вижу за счёт чего им выигрывать . Состав чуть выше среднего , 70 процентов футболистов я знать не знаю . У тех же Лемпарда и Артеты состав куда крепче , да и у ТТХ тоже . Так что не факт , что кто то лучше Сульшера справится
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