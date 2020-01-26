Гигович: «Интерес со стороны ЦСКА? Пока что останусь в „Хельсингборге“»

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Полузащитник «Хельсингборга» рассказал о своем отношении к информации об интересе со стороны клубов Европы. В конце прошлого года в СМИ появлялась информация об интересе к 17-летнему шведу со стороны ЦСКА , «Вулверхэмптона» и «Амьена».

Забавно слышать подобное, но я всё ещё молод, так что этому не стоит уделять большое внимание. Отказывался ли я от каких-нибудь предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться в «Хельсингборге».

В текущем сезоне в 14 матчах чемпионата Швеции Армин сделал 1 результативную передачу.