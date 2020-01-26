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Гигович: «Интерес со стороны ЦСКА? Пока что останусь в „Хельсингборге“»

сегодня, 09:43

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович рассказал о своем отношении к информации об интересе со стороны клубов Европы. В конце прошлого года в СМИ появлялась информация об интересе к 17-летнему шведу со стороны ЦСКА, «Вулверхэмптона» и «Амьена».

Забавно слышать подобное, но я всё ещё молод, так что этому не стоит уделять большое внимание. Отказывался ли я от каких-нибудь предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться в «Хельсингборге».

В текущем сезоне в 14 матчах чемпионата Швеции Армин сделал 1 результативную передачу. 

Также ЦСКА рассматривал кандидатуру хавбека «Фиорентины» Абреу, но тот выбрал «Фламенго».

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Все комментарии
RIR68
RIR68
сегодня в 10:57
не нужен нам Гига, у нас уже есть Гога)))
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Багор
сегодня в 10:50
С таким пренебрежением к ЦСКА выразился.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 10:44
    Топ новость.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:09
    ..швед..))
    Арминссон Гиговичссон
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 10:08
    Смешная утка. В ЦСКА полузащитники не требуются.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 10:07
    ЦСКА интересуется очень многими молодыми футболистами в том числе наверное числится и Армин.
    Багор
    Багор
    сегодня в 10:03
    С таким пренебрежением к ЦСКА выразился.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 10:02
    Не наш клиент.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 09:47
    Пусть Гинер пошуршит купюрами перед ним, как сооблазнял молодого, будущего суперПава).
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