Сульшер: «Мы должны тратить деньги с умом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о трансферной политике своего клуба.

Мы должны тратить деньги с умом, это один из ключевых пунктов для меня. За последние пять или шесть сезонов мы потратили кучу денег, теперь же я должен знать, что средства потрачены правильно. Когда мы обсуждали это с руководством клуба, все согласились, что ситуация должна измениться.