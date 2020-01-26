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Сульшер: «Мы должны тратить деньги с умом»

сегодня, 09:35

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике своего клуба. 

Мы должны тратить деньги с умом, это один из ключевых пунктов для меня. За последние пять или шесть сезонов мы потратили кучу денег, теперь же я должен знать, что средства потрачены правильно. Когда мы обсуждали это с руководством клуба, все согласились, что ситуация должна измениться. 

Недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 10:02
Мне понравился контекст сказанного - тратить. То есть МЮ сами подтвердили факт транжирства бабла. Ни инвестиции, ни выгодные приобретения, ни покупка игрока, а именно траты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:57
Тут уж любое руководство согласится...
Тратишь - проигрываешь....не тратишь - тоже проигрываешь...
Ну и смысл...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:46
МЮ после ухода САФа давно на ветер бабки выкидывает.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 09:40
Америкосов можно и на бабки кинуть
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