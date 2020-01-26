Сульшер: «Мы должны тратить деньги с умом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферной политике своего клуба.
Мы должны тратить деньги с умом, это один из ключевых пунктов для меня. За последние пять или шесть сезонов мы потратили кучу денег, теперь же я должен знать, что средства потрачены правильно. Когда мы обсуждали это с руководством клуба, все согласились, что ситуация должна измениться.
Недавно стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.
Тратишь - проигрываешь....не тратишь - тоже проигрываешь...
Ну и смысл...
Тратишь - проигрываешь....не тратишь - тоже проигрываешь...
Ну и смысл...