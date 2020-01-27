Артета: «У Мустафи серьёзное отношение к делу и он хочет помочь „Арсеналу“»

Главный тренер «Арсенала» рассказал про отношение к делу защитника «канониров» :

Футболист может рассчитывать на то, что останется в «Арсенале» надолго, если он тренируется так, как я планирую. Может быть, летом у Мустафи были другие планы. Вижу его серьезное отношение к делу. Шкодран хочет помочь команде.

Бывает, что он ошибается. Мне нравится, как он реагирует на это. Слежу за этим. Я не верю, что в 27 лет нельзя улучшить аспекты своей игры. Действительно верю, что это возможно. Могу принять ошибки. Но я не собираюсь принимать то, что если кто-то ошибается и перестает играть. Такой футболист неприемлем для «Арсенала».