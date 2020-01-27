Артета: «У Мустафи серьёзное отношение к делу и он хочет помочь „Арсеналу“»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал про отношение к делу защитника «канониров» Шкодрана Мустафи:
Футболист может рассчитывать на то, что останется в «Арсенале» надолго, если он тренируется так, как я планирую. Может быть, летом у Мустафи были другие планы. Вижу его серьезное отношение к делу. Шкодран хочет помочь команде.
Бывает, что он ошибается. Мне нравится, как он реагирует на это. Слежу за этим. Я не верю, что в 27 лет нельзя улучшить аспекты своей игры. Действительно верю, что это возможно. Могу принять ошибки. Но я не собираюсь принимать то, что если кто-то ошибается и перестает играть. Такой футболист неприемлем для «Арсенала».
Ранее сообщалось, что Мустафи может перейти в «Галатасарай».
Казалось бы, что мешает сделать последний логичный вывод и выволочь М*дила за шкирку если не из команды, то из состава.
P.S. А реально я это слова не котирую, т.к. сто раз писал, что Мустафи неплохой защитник, но нервный и плохо играет под прессингом. И когда Джака, Торрейра и Озил начинают дружно играть на него, когда он под давлением, то оставалось только ждать ошибки.
И Микель Артета, по сути, свалил всю вину за гол на Мустафи (ну да, Мустафи гол и "привез" напрямую) тут снова, хотя, ска, я говорю, что у нормального тренера полузащитники не должны отдавать ТАКИЕ пасы назад. Я понимаю, что сам Артета именно так и делал. И, как ни смешно, Мустафи, возможно, обеспечил "Арсеналу" очко, потому что в равных составах команду полностью переигрывали.
Казалось бы, что мешает сделать последний логичный вывод и выволочь М*дила за шкирку если не из команды, то из состава.
P.S. А реально я это слова не котирую, т.к. сто раз писал, что Мустафи неплохой защитник, но нервный и плохо играет под прессингом. И когда Джака, Торрейра и Озил начинают дружно играть на него, когда он под давлением, то оставалось только ждать ошибки.
И Микель Артета, по сути, свалил всю вину за гол на Мустафи (ну да, Мустафи гол и "привез" напрямую) тут снова, хотя, ска, я говорю, что у нормального тренера полузащитники не должны отдавать ТАКИЕ пасы назад. Я понимаю, что сам Артета именно так и делал. И, как ни смешно, Мустафи, возможно, обеспечил "Арсеналу" очко, потому что в равных составах команду полностью переигрывали.