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Тренер «Шрюсбери Таун» Рикеттс: «Мои игроки были великолепны»

сегодня, 08:29
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Главный тренер «Шрюсбери Таун» Сэм Рикеттс высказался о матче 1/16 финала Кубка Англии с «Ливерпулем»:

Футболисты «Шрюсбери» были прекрасны. Сказал им в перерыве, что эта игра для них.

Это был бы величайший момент в моей карьере, если бы обыграли «Ливерпуль». Мои игрока справились с очень хорошей командой.

Думал выпустить несколько атакующих футболистов, когда у соперника на поле вышли Салах и Фирмино. Но в итоге решили проявить к ним немного уважения.

Просто сказал игрокам: «Вы могли выиграть эту встречу, но вы же все хотите на „Энфилд“, не так ли?».

Ранее мнением об игре поделился наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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