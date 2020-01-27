Тренер «Шрюсбери Таун» Рикеттс: «Мои игроки были великолепны»

Главный тренер «Шрюсбери Таун» высказался о матче 1/16 финала Кубка Англии с «Ливерпулем»:

Футболисты «Шрюсбери» были прекрасны. Сказал им в перерыве, что эта игра для них.

Это был бы величайший момент в моей карьере, если бы обыграли «Ливерпуль». Мои игрока справились с очень хорошей командой.

Думал выпустить несколько атакующих футболистов, когда у соперника на поле вышли Салах и Фирмино. Но в итоге решили проявить к ним немного уважения.

Просто сказал игрокам: «Вы могли выиграть эту встречу, но вы же все хотите на „Энфилд“, не так ли?».