Н'Домбеле: «Смеюсь, когда слышу, что якобы у меня проблемы с Моуриньо»

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле поделился мнением о слухах, что у него якобы конфликт с главным тренером «шпор» Жозе Моуриньо:
Мы с друзьями смеемся, когда слышим это.
У меня нет никаких проблем с тренером.
Ранее Моуриньо посетовал на травматичность французского хавбека.
Не нужно быть "гадалкой", чтобы не понять к чему был написан "задний привод".
Правильно, арго не запрещено, как и троллинг в адрес футбольных персон (но, не перегибая).
Запрещено переводить этот троллинг на личности пользователей, это уже совсем иная "кухня" в адрес игрока или пользователя.
На этом и закроем данную тему, ибо можно дойти до разъяснения по каждому арго.
Не нужно быть "гадалкой", чтобы не понять к чему был написан "задний привод".
Правильно, арго не запрещено, как и троллинг в адрес футбольных персон (но, не перегибая).
Запрещено переводить этот троллинг на личности пользователей, это уже совсем иная "кухня" в адрес игрока или пользователя.
На этом и закроем данную тему, ибо можно дойти до разъяснения по каждому арго.