Н'Домбеле: «Смеюсь, когда слышу, что якобы у меня проблемы с Моуриньо»

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Полузащитник «Тоттенхэма» поделился мнением о слухах, что у него якобы конфликт с главным тренером «шпор» :

Мы с друзьями смеемся, когда слышим это. У меня нет никаких проблем с тренером.

Ранее Моуриньо посетовал на травматичность французского хавбека.