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Н'Домбеле: «Смеюсь, когда слышу, что якобы у меня проблемы с Моуриньо»

сегодня, 09:37

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле поделился мнением о слухах, что у него якобы конфликт с главным тренером «шпор» Жозе Моуриньо:

Мы с друзьями смеемся, когда слышим это.

У меня нет никаких проблем с тренером.

Ранее Моуриньо посетовал на травматичность французского хавбека.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:20
Ничего смешного, Жозик такой он может любому устроить проблемы на ровном месте.
Аpбитр
Аpбитр ответил ronaldо743
сегодня в 10:08
Вам запрещается добавлять комментарии до Навсегда Причина: Действия, направленные на ухудшение работы сайта (регулярное нарушение правил/использование багов/попытки взлома, пропаганда терроризма и т.д.). Материалы: «Ювентус» проиграл «Наполи» ЛОЛ. Вы серьёзно ?! Стоило Scuderia Ferrari пустить слезу и мне вечный бан ?! С чего вдруг ?!
За регулярное нарушение правил.
Аpбитр
Аpбитр ответил Виссарионович
сегодня в 10:07
Пишешь нормальный комментарий, с цензурными названиями песен - закрывают коммент за троллинг...вы сами новость писали о матерных песнях Наполи, послушайте о чем пели. Задний привод это очень этично по сравнению с итальянскими оригинальными словами. Какие-то двойные стандарты.) Опять же, когда пользователь пишет "гном" (понятно в чью сторону) это оскорбление и даже за троллинг ему не попадает. А когда ему уважаемые болельщики Барсы говорят "Сам ты гном!" Их за то же самое , по всей строгости... Если про МС пишут "голубые", это норма...а если про Зенит, то это троллинг...а еще в правилах указано про устоявшиеся фанатские арго - фатан зенита - "бомж" это же устоялось? Или еще не совсем? Нужно чтобы еще постояло? Можно же условного литейного называть "Бомжара"? Или трамбона - "Лошадью"? Разве это оскорбление? Они сами выбрали клуб за который болеть и 69 них это не должно быть оскорблением. З.Ы. За что комментарий то мой закрыли?
Добрый день.
Не нужно быть "гадалкой", чтобы не понять к чему был написан "задний привод".
Правильно, арго не запрещено, как и троллинг в адрес футбольных персон (но, не перегибая).
Запрещено переводить этот троллинг на личности пользователей, это уже совсем иная "кухня" в адрес игрока или пользователя.
На этом и закроем данную тему, ибо можно дойти до разъяснения по каждому арго.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:55
Н'Домбеле: «Смеюсь, когда слышу, что якобы у меня проблемы с этим белым»
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