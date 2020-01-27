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Гаттузо: «Игроки заслужили победу над „Ювентусом“, нужно продолжить это»

сегодня, 10:10
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о победном матче с «Ювентусом»:

Продолжу думать о поражении от «Фиорентины». Хорошо, что мы обыграли две хорошие команды за последние дни, но у нас еще есть проблемы. Впереди долгий путь.

Поздравляю и благодарю игроков за работу. Мы должны продолжать в том же духе и не сдаваться. Необходимо быть сосредоточенным за «Наполи» 24 часа в сутки.

Я был разозлен после гола Роналду. Мы немного пропускаем с момента моего назначения, кроме тех голов, которые были забиты из-за индивидуальных ошибок.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:19
Болеем за Дженнаро!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:16
видимо кто-то забыл чемоданчик занести
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