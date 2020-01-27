Гаттузо: «Игроки заслужили победу над „Ювентусом“, нужно продолжить это»

Главный тренер «Наполи» поделился мнением о победном матче с «Ювентусом»:

Продолжу думать о поражении от «Фиорентины». Хорошо, что мы обыграли две хорошие команды за последние дни, но у нас еще есть проблемы. Впереди долгий путь.

Поздравляю и благодарю игроков за работу. Мы должны продолжать в том же духе и не сдаваться. Необходимо быть сосредоточенным за «Наполи» 24 часа в сутки.

Я был разозлен после гола Роналду. Мы немного пропускаем с момента моего назначения, кроме тех голов, которые были забиты из-за индивидуальных ошибок.