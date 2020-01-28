Агент подтвердил слухи об интересе «Аугсбурга» к Рассказову

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис подтвердил информацию о том, что «Аугсбург» проявляет интерес к защитнику «Спартака» .

В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке», и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству «красно-белых». Звонили ли они в московский клуб, были ли какие-то переговоры – я не знаю.