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Агент подтвердил слухи об интересе «Аугсбурга» к Рассказову

сегодня, 01:13

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис подтвердил информацию о том, что «Аугсбург» проявляет интерес к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову.

В декабре мне позвонили из немецкого клуба и сказали, что рассматривают Николая в качестве потенциального новичка команды. Ответил, что Коля находится на контракте в «Спартаке», и мне неэтично обсуждать с ними какие-то детали. Сказал, чтобы они обращались к руководству «красно-белых». Звонили ли они в московский клуб, были ли какие-то переговоры – я не знаю.

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