«Динамо» проявляет интерес к Кузяеву

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что московское «Динамо» может подписать полузащитника «Зенита» :

Полузащитник Далер Кузяев (27 лет) – один их тех футболистов «Зенита», у которых заканчивается контракт нынешним летом. Далер перешел в «Зенит» летом 2017-го, тогда «Ахмат» официально объявил о сумме трансфера – 4 миллиона евро.

Контракт Кузяева с петербургским клубом истекает (данные transfermarkt) 15 июня – по регламенту за полгода до этого срока футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать с ними контракт.

По моей информации, интерес к полузащитнику проявляет московское «Динамо».