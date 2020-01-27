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«Динамо» проявляет интерес к Кузяеву

сегодня, 14:30

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, что московское «Динамо» может подписать полузащитника «Зенита» Далера Кузяева:

Полузащитник Далер Кузяев (27 лет) – один их тех футболистов «Зенита», у которых заканчивается контракт нынешним летом. Далер перешел в «Зенит» летом 2017-го, тогда «Ахмат» официально объявил о сумме трансфера – 4 миллиона евро.

Контракт Кузяева с петербургским клубом истекает (данные transfermarkt) 15 июня – по регламенту за полгода до этого срока футболист имеет право вести переговоры с другими клубами и подписывать с ними контракт. 

По моей информации, интерес к полузащитнику проявляет московское «Динамо».

Ранее «Динамо» осуществило трансфер нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:53
Кто это?...уже забыли как он выглядит...
labuh
labuh ответил Aлябьев
сегодня в 14:41
Кузяеву и в Зените неплохо.
В Зените всем неплохо до поры до времени....
Aлябьев
Aлябьев
сегодня в 14:37
Кузяеву и в Зените неплохо.
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