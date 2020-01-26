Забудьте о Кокорине, у «Зенита» есть проблемы важнее

сегодня, 15:11

Команда защищает право форварда остаться, а «Соккер.ру» обращает внимание на более важные позиции.

Травма Азмуна может заставить босса «Зенита» отказать другу? Кокорин не хочет уходить, Семак не желает, чтобы Александр покидал «Зенит», Ротенберг сказал, что форвард был в курсе об аренде в «Сочи» задолго до оглашения, а фанаты недовольны, что так легко отдают парня, ведь старается на сборах.

Команда поддерживает форварда, а тот появляется на поле с капитанской повязкой - тут все просто и очевидно. Но и без Кокорина успешный «Зенит» весной и осенью возможен, если смогут сыграть Дзюба и Азмун. Зато есть сразу две ключевые позиции, где важно принять правильные решения, чтобы прогрессировать.

Первое решение – по вратарю, но оно проще, второе – по центральному защитнику, сложнее. У «Зенита» вряд ли получится договориться с Ивановичем. У Бранислава шикарный личный контракт, но легендарному сербу 22 февраля исполнится тридцать шесть лет, ему не хотят предлагать длительный контракт.

Стоит ли оставлять Бранислава в команде? К классу вопросов нет, особенно когда трусливые соперники по РПЛ не наносят удары по воротам «Зенита». Никто не забил им более одного гола за матч. Но обратите внимание на игры, где оборону чемпиона «гоняют». Иванович в таких случаях никакой – от него легко убежать, а после 36 быстрее серб точно не станет.

Ивановича полезно вовремя отпустить, чтобы вовремя найти человека, который составит пару с более молодым, хотя тоже не совсем юным Ракицким. Вспомните, как «Зенит» удачно провел трансферную кампанию прошлой зимой – пришли Ракицкий, Барриос и Азмун, а еще в основу вернули Оздоева. Команда существенно изменилась, что принесло титул.

А сейчас изменения могут быть вынужденными. Серб откажется от короткого контракта с понижением оклада и уедет. Разумеется, по игре с мячом Иванович и Ракицкий – топы для РПЛ , но Бано не вечный. «Зенит» выиграет стратегически, если подменит ветерана вовремя. Скорее всего, умным решением были бы поиски центрального защитника уже этой зимой.

Иванович мог бы сыграть часть матчей, а в остальных важнее проверить новичка. Ведь нелогично получается. Слева есть Сантос и пока не ушел Жирков, но загодя вернули Кругового – выкупили контракт у «Уфы», хотя и оставили до конца сезона в нынешней команде. На фланге наперед перестраховались, а в центре есть дыры?

Вспомните, как «Зенит» пытался в ЛЧ сыграть в три центральных – эксперимент провалился. И вчера против «Зальцбурга» Осорио показал, что он второй Нету. Забил гол – техника есть, но нет умения вести игру, работать хладнокровно и читать позиции. Венесуэлец не впечатлил, и поскольку его взяли в аренду у «Порту», есть время передумать.

Неудивительно, что Рибалта присматривался к Ругани – защитник «Ювентуса» дорогой, играет мало, чемпионы Италии вполне могут продать его за большие деньги. Но какой смысл Даниэле, если может переехать в АПЛ , выбирать РПЛ ? Тот же вопрос себе зададут многие, к кому «Зенит» придет с предложениями.

Разве что у Виллаш-Боаша получится своровать молодого хорвата – Чалета-Цар заиграл в «Марселе», который идет вторым в Лиге 1. Мощный 23-летний парень может подойти – с мячом хорош, а отбор нужно подтянуть. Не на пустом месте бывший тренер «Зенита» переживает, что у него заберут парочку игроков зимой.

Если Рибалта хорошо поищет – найдется человек, который полноценно заменит Ивановича. Но вряд ли это будет россиянин, традиционно «Зенит» отечественным оборонцам не верит. Также Семак привычно работает осторожно. Потому с вероятностью в 99 % Кержаков будет первым голкипером весной, а Иванович и Ракицкий останутся основной парой центральных защитников.

Ведь в еврокубках, где обычно соперники смелее и могут «повозить», играть не нужно, матчей не так много. Михаилу, Ярославу и Браниславу хватит сил, чтобы провести весенний отрезок, но что дальше? Очевидно, что Кержаков – не самый надежный голкипер страны, у него есть яркие отрезки, как у Лунева, но всегда не хватало стабильности, иначе после Малафеева занял бы место в основе и играл бы годами.

Также понятно, что 36-летний серб не может быть перспективной ставкой, поиски центрального защитника – правильное решение. Даже смешанный состав «Зальцбурга» делал с обороной «Зенита» все что хотел – причем Семак тестировал разные сочетания, и ни одно не сработало. Разумеется, по спаррингам судить нельзя, но у вас есть матчи Лиги чемпионов и Европы, есть редкие, но явные ошибки в РПЛ .

Соперники по внутреннему чемпионату создали обороне имени Ивановича и Ракицкого репутацию неожиданно надежной, но в еврокубках становится понятно, что не от решения по Кокорину зависит игровой баланс в «Зените». В идеале, наверное, нужен вратарь, который сможет заткнуть за пояс Кержакова и Лунева, если говорим о стабильности и перспективности.

И точно необходим центральный защитник, который будет не совсем обязательно таким именитым, как Иванович, но окажется моложе, быстрее и расторопнее. Если решить второй вопрос, то можно отложить замену голкипера, ведь в команде четыре вратаря, Семак явно будет искать лучшего. Но Осорио из породы Новосельцева, а не Гарая, поэтому пора покупать защитника.

Народ справедливо отвлекся на Кокорина – трудно вспомнить такую бурную несогласованность трех сторон при банальной для футбола арендной сделке, но голы «Зальцбурга» в ворота разных вратарей «Зенита» напоминают – всего 7 пропущенных мячей в РПЛ отражают ошибки атакующих линий соперников, но не означают непогрешимость Кержакова, Ивановича и Ракицкого.

«Зениту» срочно нужен центральный защитник, ведь Маммана травмирован – ждут в лучшем случае к середине весны, и в заявке всего три центральных защитника в первой команде. Охотно верю, что Дзюба справится с игрой в центре защиты в матче против «Оренбурга» или «Сочи», если придется, но есть большие сомнения, что Маммана после двух «крестов» является надежной ставкой на годы вперед.

«Зенит» не готов к потере Ивановича, но расставание состоится, поэтому важно подписать центрального защитника под основу. История Кокорина хайповее, но если объективно смотреть на команду, то им нужно научиться держать удар в защите. Пока в официальных матчах атака держится в основном на Дзюбе, а оборона – на милостыне от соперников. В РПЛ лидера простили почти все, в ЛЧ – никто, кроме «Лиона».

А если осенью 2020 года группа будет сложнее? В квартете «Зенита» могли оказаться не только «Лейпциг», но и «Реал» с «Интером», и в будущем вряд ли повезет. Не принципиально, сколько там «Зальцбург» без Холанда накидал команде Семака в спарринге – шесть так шесть, но важно, насколько легко представить, как защита «Зенита» трещит по швам в официальной игре против тех же австрийцев.

Не стоит идеализировать Кержакова, Ивановича и Ракицкого – не без греха ветераны, а Осорио и Маммана не убедили, что за ними будущее. Значит, нужно подписывать мощного новичка. Умнее сделать это зимой, чем летом, когда времени после Евро-2020 на сборы и адаптацию почти не останется, а надежный футбол будет необходим с конца июля.