«Енисей» планирует подписать хавбека «Луча»

По данным из источника, «Енисей» планирует заключить контракт с полузащитником Дауром Квеквескири, который в ближайшее время расторгнет контракт с «Лучом».
Кроме того, по итогам первого сбора в Турции решено продолжить просмотр защитников Николая Тарасова («Долгопрудный), воспитанника „Зенита“ Кирилла Алояна («Ной) и Максима Сухомилинова („Акрон“), а также лучшего бомбардира димитровградской „Лады“ полузащитника Илью Карпука.
Напомним, что недавно „Енисей“ досрочно прекратил аренду защитника Данилы Сагуткина.