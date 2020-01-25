«Енисей» планирует подписать хавбека «Луча»

сегодня, 13:26

По данным из источника, «Енисей» планирует заключить контракт с полузащитником , который в ближайшее время расторгнет контракт с «Лучом».

Кроме того, по итогам первого сбора в Турции решено продолжить просмотр защитников Николая Тарасова («Долгопрудный), воспитанника „Зенита“ Кирилла Алояна («Ной) и Максима Сухомилинова („Акрон“), а также лучшего бомбардира димитровградской „Лады“ полузащитника Илью Карпука.

Напомним, что недавно „Енисей“ досрочно прекратил аренду защитника Данилы Сагуткина.