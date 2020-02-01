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Тухель - о Кавани: «Есть ситуации хуже, чем остаться в ПСЖ»

сегодня, 09:58

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал решение оставить нападающего Эдинсона Кавани в парижской команде

Есть ситуации хуже, чем остаться в ПСЖ. Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит ПСЖ. Факт, что команда не меняется, положителен, так как мы привыкли работать вместе. Каждый игрок имеет шанс попасть в стартовый состав. Эдинсон пропустил несколько недель из-за травмы. Теперь мы должны быть терпеливыми. Мы поможем ему вернуться в ритм.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:37
Отпусти его уже, баран немецкий, если не ставишь такого игрока в старте.
Аpбитр
Аpбитр ответил VeniaminS
сегодня в 10:15
нажимаю создать и ничего?
Добрый день.
Только что создал команду, все нормально проходит.
Вводим корректное название команды и создать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:11
Это правда.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:09
нажимаю создать и ничего?
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