Тухель - о Кавани: «Есть ситуации хуже, чем остаться в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал решение оставить нападающего Эдинсона Кавани в парижской команде.
Есть ситуации хуже, чем остаться в ПСЖ. Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит ПСЖ. Факт, что команда не меняется, положителен, так как мы привыкли работать вместе. Каждый игрок имеет шанс попасть в стартовый состав. Эдинсон пропустил несколько недель из-за травмы. Теперь мы должны быть терпеливыми. Мы поможем ему вернуться в ритм.
Только что создал команду, все нормально проходит.
Вводим корректное название команды и создать.
Только что создал команду, все нормально проходит.
Вводим корректное название команды и создать.