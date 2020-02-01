Тухель - о Кавани: «Есть ситуации хуже, чем остаться в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал решение оставить нападающего в парижской команде.

Есть ситуации хуже, чем остаться в ПСЖ . Думаю, в скором времени Эдинсон придёт в норму, вновь будет чувствовать уверенность. Кавани — отличный футболист, он подходит ПСЖ . Факт, что команда не меняется, положителен, так как мы привыкли работать вместе. Каждый игрок имеет шанс попасть в стартовый состав. Эдинсон пропустил несколько недель из-за травмы. Теперь мы должны быть терпеливыми. Мы поможем ему вернуться в ритм.