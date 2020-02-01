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Кришито: «Ни секунды не думал, что могу покинуть „Дженоа“»

сегодня, 08:02

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», принял решение остаться в генуэзском клубе, несмотря на предложение от «Фиорентины».

Это были трудные дни, но с помощью всех и поддержки тренера я вышел сильнее, чем раньше, готовый к следующим вызовам на поле. Горд быть частью этой команды. Как капитан я ни на секунду не думал, что могу оставить своих товарищей по команде одних в этой очень тяжёлой битве и все вместе мы должны привести этот клуб к спасению.

В текущем сезоне Доменико сыграл в 14 матчах Серии А, забил 4 гола (все – с пенальти) и получил 5 жёлтых карточек.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:03
Вылетать, так с любимым клубом
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:58
Вернулся в "Дженоа"и хочет там доиграть.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
сегодня в 08:55
Настоящий капитан
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:17
Да ты шо!!!!!
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