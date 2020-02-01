Кришито: «Ни секунды не думал, что могу покинуть „Дженоа“»

Защитник «Дженоа» , известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», принял решение остаться в генуэзском клубе, несмотря на предложение от «Фиорентины».

Это были трудные дни, но с помощью всех и поддержки тренера я вышел сильнее, чем раньше, готовый к следующим вызовам на поле. Горд быть частью этой команды. Как капитан я ни на секунду не думал, что могу оставить своих товарищей по команде одних в этой очень тяжёлой битве и все вместе мы должны привести этот клуб к спасению.