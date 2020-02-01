Сульшер: «Бруну очень хорош, но Роналду уникален. Не нужно их сравнивать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о том, на кого из бывших игроков МЮ похож новичок манкунианцев .

Криштиану [Роналду] уникален. Мы надеемся, что Бруну проведёт фантастическую карьеру в «Манчестер Юнайтед», но начинать со сравнений с Криштиану будет нечестно по отношению к Бруну.

Он забивающий и ассистирующий полузащитник, немного схожий с Полом Скоулзом. Он может фантастически бить по мячу, обладает восхитительной техникой, но также способен насобирать себе голевых пасов со стандартов и дальних передач.

Он такого же типа, как и Скоулз: взрывной, страстный, ненадивит проигрывать, и у него такой же номер на футболке. Думаю, что это ещё один кусочек от паззла, которого нам порой не хватало в этом году.

Он может делать абсолютно всё. У него мой рост, так что он, пожалуй, не является главной целью для навесов в штрафную, но он очень хороший футболист.

Он может играть в тройке хавбеков, может быть «десяткой», играть сбоку или в ромбе. Мы дадим ему время, чтобы найти для него лучшую позицию на поле.