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Сульшер: «Бруну очень хорош, но Роналду уникален. Не нужно их сравнивать»

сегодня, 07:59

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о том, на кого из бывших игроков МЮ похож новичок манкунианцев Бруну Фернандеш.

Криштиану [Роналду] уникален. Мы надеемся, что Бруну проведёт фантастическую карьеру в «Манчестер Юнайтед», но начинать со сравнений с Криштиану будет нечестно по отношению к Бруну.

Он забивающий и ассистирующий полузащитник, немного схожий с Полом Скоулзом. Он может фантастически бить по мячу, обладает восхитительной техникой, но также способен насобирать себе голевых пасов со стандартов и дальних передач.

Он такого же типа, как и Скоулз: взрывной, страстный, ненадивит проигрывать, и у него такой же номер на футболке. Думаю, что это ещё один кусочек от паззла, которого нам порой не хватало в этом году.

Он может делать абсолютно всё. У него мой рост, так что он, пожалуй, не является главной целью для навесов в штрафную, но он очень хороший футболист.

Он может играть в тройке хавбеков, может быть «десяткой», играть сбоку или в ромбе. Мы дадим ему время, чтобы найти для него лучшую позицию на поле.

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NGYRZ
NGYRZ ответил ilyafrom
сегодня в 08:50
Никакой уникальности Роналду нет. Если бы не внешность, сейчас мало кто бы знал о нем
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 08:32
    Никакой уникальности Роналду нет. Если бы не внешность, сейчас мало кто бы знал о нем
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:01
    Не загубили бы парня
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