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Минамино: «Клопп умеет мотивировать игроков»

сегодня, 11:58

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино рассказал о своей адаптации в английском клубе.

Недавно нашёл новый дом в Ливерпуле, в котором буду жить, так что сейчас я совершенно расслаблен. Все игроки в команде доброжелательные, особенно Кейта и Мане, они живут по соседству. И игроки, которые говорят по-немецки, очень помогают. График очень плотный, поэтому не хватает времени на изучение английского. Но я стараюсь читать книги и запоминать слова, когда мы в дороге.

Не могу забыть первые слова, которые сказал мне Клопп через два или три дня после моего перехода в клуб. Он сказал, что я могу играть любым способом, как захочу, и чтобы я просто наслаждался футболом. Рад был это услышать от тренера. Он умеет мотивировать игроков, поэтому мы стараемся выкладываться не только во время матчей, но и во время тренировок.

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