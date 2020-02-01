Конте: «Я думаю, что у „Интера“ было очень хорошее трансферное окно»

Главный тренер «Интера» подвел итоги зимней трансферной кампании миланского клуба.

Я думаю, что у «Интера» было очень хорошее трансферное окно, мы попытались улучшить состав.

Мне кажется, что мы достигли поставленной цели, учитывая, что мы подписали Эшли Янга, Виктора Мозеса и Кристиана Эриксена.