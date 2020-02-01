Конте: «Я думаю, что у „Интера“ было очень хорошее трансферное окно»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги зимней трансферной кампании миланского клуба.
Я думаю, что у «Интера» было очень хорошее трансферное окно, мы попытались улучшить состав.
Мне кажется, что мы достигли поставленной цели, учитывая, что мы подписали Эшли Янга, Виктора Мозеса и Кристиана Эриксена.
Позиция в матче, как и в профиле футболиста, также находятся на Соккере. Поэтому в этом плане тут никому приоритет не отдать. Но вот только в профиле она гораздо более обобщенная, нежели в матче. Тот же Киммих может играть опорником, а может фланговым защитником. И таких примеров масса. В этом и интерес игры - чтобы побеждать недостаточно просто брать лучших игроков (их многие знают), но и еще надо знать (или предугадывать) на какой позиции игрок в следующем матче выйдет.
Ну даже считали бы по позициям из профилей, но тогда был бы недоволен занявший условно второе место по такому подсчету. Поэтому лучше придерживаться правил игры. В любом случае, поздравляю с бронзой - это тоже очень круто.
Позиция в матче, как и в профиле футболиста, также находятся на Соккере. Поэтому в этом плане тут никому приоритет не отдать. Но вот только в профиле она гораздо более обобщенная, нежели в матче. Тот же Киммих может играть опорником, а может фланговым защитником. И таких примеров масса. В этом и интерес игры - чтобы побеждать недостаточно просто брать лучших игроков (их многие знают), но и еще надо знать (или предугадывать) на какой позиции игрок в следующем матче выйдет.
Ну даже считали бы по позициям из профилей, но тогда был бы недоволен занявший условно второе место по такому подсчету. Поэтому лучше придерживаться правил игры. В любом случае, поздравляю с бронзой - это тоже очень круто.