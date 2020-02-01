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Конте: «Я думаю, что у „Интера“ было очень хорошее трансферное окно»

сегодня, 11:26

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги зимней трансферной кампании миланского клуба. 

Я думаю, что у «Интера» было очень хорошее трансферное окно, мы попытались улучшить состав. 

Мне кажется, что мы достигли поставленной цели, учитывая, что мы подписали Эшли Янга, Виктора Мозеса и Кристиана Эриксена

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Все комментарии
Mikki
Mikki ответил Mikki
сегодня в 12:06
Привет, Роджер! У тебя он до 1 февраля был, сегодня истек получается.
Черкани что-нибудь в блоге, модераторы продлят.
Mikki
Mikki ответил Roger Young
сегодня в 12:04
Микки, привет! У меня отчего-то пропал вип-статус. Можешь помочь?
Привет, Роджер! У тебя он до 1 февраля был, сегодня истек получается.
Roger Young
Roger Young ответил Mikki
сегодня в 12:01
"Почему нельзя считать по позиции на Соккере?" Позиция в матче, как и в профиле футболиста, также находятся на Соккере. Поэтому в этом плане тут никому приоритет не отдать. Но вот только в профиле она гораздо более обобщенная, нежели в матче. Тот же Киммих может играть опорником, а может фланговым защитником. И таких примеров масса. В этом и интерес игры - чтобы побеждать недостаточно просто брать лучших игроков (их многие знают), но и еще надо знать (или предугадывать) на какой позиции игрок в следующем матче выйдет. Ну даже считали бы по позициям из профилей, но тогда был бы недоволен занявший условно второе место по такому подсчету. Поэтому лучше придерживаться правил игры. В любом случае, поздравляю с бронзой - это тоже очень круто.
Микки, привет! У меня отчего-то пропал вип-статус. Можешь помочь?
Mikki
Mikki ответил Гавроша
сегодня в 11:57
Ну хорошо, может и было в правилах так написано, но главное - зачем это нужно? Почему нельзя считать по позиции на Соккере? Так бы все юзеры точно знали, выбирая игрока, кто он есть и сколько баллов ему могут начислить. То что я писал на счет тимо вернер за (18.01 РБ Лейпциг - Унион Берлин), я такой же скриншот представлю: У него явно позиция нападающего, По статистике я вижу 2 гола + матч, а начислено 12(24), как за полузащитника. (У меня он тоже был, но не капитаном) Сейчас наверху так тесно, что как раз этого может не хватить. Я не прошу себе больше, или другим меньше, только хочу чтобы всем считалось одинокого.
"Почему нельзя считать по позиции на Соккере?"

Позиция в матче, как и в профиле футболиста, также находятся на Соккере. Поэтому в этом плане тут никому приоритет не отдать. Но вот только в профиле она гораздо более обобщенная, нежели в матче. Тот же Киммих может играть опорником, а может фланговым защитником. И таких примеров масса. В этом и интерес игры - чтобы побеждать недостаточно просто брать лучших игроков (их многие знают), но и еще надо знать (или предугадывать) на какой позиции игрок в следующем матче выйдет.

Ну даже считали бы по позициям из профилей, но тогда был бы недоволен занявший условно второе место по такому подсчету. Поэтому лучше придерживаться правил игры. В любом случае, поздравляю с бронзой - это тоже очень круто.
drug01
drug01
сегодня в 11:43
Теперь будем смотреть на игру и результат!!!
inter1988
inter1988
сегодня в 11:42
100% верно
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