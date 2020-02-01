Сетьен: «Надеюсь, удастся сделать Месси таким счастливым, что он останется»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен порассуждал о подписании клубом нового контракта с форвардом Лионелем Месси. По информации СМИ, капитан каталонцев намерен продлевать контракт с «Барселоной» на сезон каждый год.
Надеюсь, у нас получится сделать Месси таким счастливым, что он захочет остаться. Нет сомнений, что он будет в «Барселоне» в будущем. Наше с ним общение складывается хорошо, как и с любым другим игроком. Он совершенно убежден, что мы способны побеждать. Месси – победитель, и ему хочется только хороших результатов.
Он заинтересован в переговорах. Он является важной частью команды, он может решать исход матчей, но мы должны полагаться на командое взаимодействие, чтобы стать сильнее.