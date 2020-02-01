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Сетьен: «Надеюсь, удастся сделать Месси таким счастливым, что он останется»

сегодня, 11:57

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен порассуждал о подписании клубом нового контракта с форвардом Лионелем Месси. По информации СМИ, капитан каталонцев намерен продлевать контракт с «Барселоной» на сезон каждый год.

Надеюсь, у нас получится сделать Месси таким счастливым, что он захочет остаться. Нет сомнений, что он будет в «Барселоне» в будущем. Наше с ним общение складывается хорошо, как и с любым другим игроком. Он совершенно убежден, что мы способны побеждать. Месси – победитель, и ему хочется только хороших результатов.

Он заинтересован в переговорах. Он является важной частью команды, он может решать исход матчей, но мы должны полагаться на командое взаимодействие, чтобы стать сильнее.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:19
Месси понтуется,зачем ему каждый год одни и те же подписи.
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