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Игало: «С детства я всегда мечтал о „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 17:20

Форвард «Манчестер Юнайтед» Одион Игало в общении со Sky Sports News прокомментировал свой недавний переход в состав «красных дьяволов». В частности, он заявил, что благодарен главному тренеру МЮ Оле-Гуннару Сульшеру.

Вы знаете, это было сумасшествие. Во-первых, я рад быть в Манчестере, и это отличная возможность для меня. Я благодарен богу, моему агенту и тренеру, давшему мне возможность быть здесь, выходить на поле с командой и очень хорошо закончить этот сезон. Это воплощение мечты, поскольку с детства я всегда мечтал о «Манчестер Юнайтед». Но сейчас это действительность, так что я не могу много говорить, пока не начну играть.

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Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 18:04
дежурные слова - посмотрим на деле!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:30
"с детства я всегда мечтал о «Манчестер Юнайтед». Но сейчас это действительность, и я уже не очень рад"
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