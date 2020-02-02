Игало: «С детства я всегда мечтал о „Манчестер Юнайтед“»

Форвард «Манчестер Юнайтед» в общении со Sky Sports News прокомментировал свой недавний переход в состав «красных дьяволов». В частности, он заявил, что благодарен главному тренеру МЮ .

Вы знаете, это было сумасшествие. Во-первых, я рад быть в Манчестере, и это отличная возможность для меня. Я благодарен богу, моему агенту и тренеру, давшему мне возможность быть здесь, выходить на поле с командой и очень хорошо закончить этот сезон. Это воплощение мечты, поскольку с детства я всегда мечтал о «Манчестер Юнайтед». Но сейчас это действительность, так что я не могу много говорить, пока не начну играть.