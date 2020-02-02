Зинченко: «В „Манчестер Сити“ нам дают таблетки с рыбьим жиром»

Полузащитник «Манчестер Сити» рассказал о работе врачей в английском клубе.

Мы приходим на тренировку — у нас готова форма, и рядом капсула с твоей фамилией и таблетки, которые тебе нужны, — рыбий жир и т. д. Ты должен в течение дня их выпить. Ну и после тренировки подходишь к холодильнику, там стоят небольшие стопочки, под каждой из них фамилия игрока и определенный ему напиток — аминокислоты, протеин и т. д. Исходя из анализов, врачи делают какие‑то выводы, чего не хватает организму, и каждому готовят индивидуальные пропорции.

В раздевалке у каждого в шкафчике висит описание персональных норм и ограничений. У меня было три пункта: не более двух раз в неделю посещать рестораны, пить таблетки и персональная норма объема питьевой воды перед тренировкой и после нее.

Раз в месяц все проходим тест пота. Приезжают медики. До тренировки клеят нам на верхнюю часть ноги что‑то похожее на прозрачный пластырь. Внутри него ватка. Потом после тренировки забирают все это и проводят анализ пота. Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает. Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой‑то болезни, не проявляется ли дефицит каких‑то витаминов. Этот анализ много чего показывает, я сейчас все даже не назову. В клубе собраны лучшие врачи и физиотерапевты со всей Европы.