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Зинченко: «В „Манчестер Сити“ нам дают таблетки с рыбьим жиром»

сегодня, 16:33

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о работе врачей в английском клубе.

Мы приходим на тренировку — у нас готова форма, и рядом капсула с твоей фамилией и таблетки, которые тебе нужны, — рыбий жир и т. д. Ты должен в течение дня их выпить. Ну и после тренировки подходишь к холодильнику, там стоят небольшие стопочки, под каждой из них фамилия игрока и определенный ему напиток — аминокислоты, протеин и т. д. Исходя из анализов, врачи делают какие‑то выводы, чего не хватает организму, и каждому готовят индивидуальные пропорции.

В раздевалке у каждого в шкафчике висит описание персональных норм и ограничений. У меня было три пункта: не более двух раз в неделю посещать рестораны, пить таблетки и персональная норма объема питьевой воды перед тренировкой и после нее.

Раз в месяц все проходим тест пота. Приезжают медики. До тренировки клеят нам на верхнюю часть ноги что‑то похожее на прозрачный пластырь. Внутри него ватка. Потом после тренировки забирают все это и проводят анализ пота. Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает. Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой‑то болезни, не проявляется ли дефицит каких‑то витаминов. Этот анализ много чего показывает, я сейчас все даже не назову. В клубе собраны лучшие врачи и физиотерапевты со всей Европы.

Ранее футболист признался, что в прошлом мог стать футболистом «Рубина».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:53
круто !
но узнать бы, чем кормили рыбу ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:53
Короче Родченков сигнал к действиям принял.....
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 16:51
А у нас игроки пиво херачат каждый день если не на базе. Я свидетель. Лично разговаривал с Тихоновым бухим. И наблюдал как игроки из ресторана в ресторан ездят и херачат! Тот же Вернмко вратарь Крыльев и сб. Беларуси спился совсем. Пьяный приходил на тренировки. Да многие. Теперь на телевидении только балаболят. Мозги то пропили!
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 16:49
Ещё походу и касторки дали, учитывая, как вы 79...., т.е. отстали от Ливерпуля.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:40
Серьёзно поставлена работа медиков.
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