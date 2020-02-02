Зинченко: «Два месяца жил на базе „Рубина“»

Полузащитник «Ман Сити» рассказал, что в прошлом мог стать футболистом «Рубина».

После ухода из «Шахтера» в моей жизни был «Рубин». А до него я, по сути, шесть месяцев был без футбола. Я поехал на сборы с первой командой «Рубина». Прожил два месяца на базе. Тренировался. Они меня кормили обещаниями: вот-вот подпишем контракт, все уладим с «Шахтером». Я устал жить два месяца обещаниями. Собрал вещи и уехал. После этого через месяц отправился на сборы с «Уфой» и отыграл там полтора сезона.