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Игонин: «Черчесов уже разработал план противостояния Бельгии»

сегодня, 15:44

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.

Мы уже играли с Бельгией в отборе и понимаем их мощь. Главное, что Черчесов разработал план, как им противостоять. В этом я уверен. К тому же мы первый матч играем дома. В истории было множество примеров, когда фаворит не добивался успеха в стартовой встрече. Надеюсь на положительный результат. У нашей сборной есть время подготовиться. Физически команда будет в порядке. Можно еще противопоставить бельгийцам наше желание и дисциплину.
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:17
Выбросьте этот план на помойку и сыграйте по -принципу :"Умирать,так с музыкой".Траурный марш Шопена №2 сгодится???
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 16:06
Смешно даже такое слышать.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 15:55
Абсолютно не сомневаюсь, что такой план уже разработан. Согласно ему, получим парочку, но не больше.
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