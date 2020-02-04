Игонин: «Черчесов уже разработал план противостояния Бельгии»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020.
Мы уже играли с Бельгией в отборе и понимаем их мощь. Главное, что Черчесов разработал план, как им противостоять. В этом я уверен. К тому же мы первый матч играем дома. В истории было множество примеров, когда фаворит не добивался успеха в стартовой встрече. Надеюсь на положительный результат. У нашей сборной есть время подготовиться. Физически команда будет в порядке. Можно еще противопоставить бельгийцам наше желание и дисциплину.