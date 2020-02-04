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Деменко: «Карпин доказал, что умеет создавать команду»

сегодня, 13:45

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал новость о продлении контракта Валерия Карпина с «Ростовом».

Валерий Георгиевич в какой-то степени показал и доказал свою работу, контракт на пять лет его обезопасит. Думаю, если его захотят другие клубы — с дальнейшим сотрудничеством проблем не будет. «Ростов» понимает, что берет хорошего специалиста, который на протяжении многих лет доказывает, что умеет создавать команду.

Сможет ли «Ростов» выиграть финал Лиги Европы при Карпине? В какой-то степени все зависит от финансирования: если «Ростов» начнет укрепляться какими-то футболистами и улучшится финансовая составляющая, «Ростов» может на многое замахнуться. Даже посмотреть на примере чемпионата России.

И Бердыев, и Карпин умеют работать с командой. Наш футбол — послабее, тот же «Зенит» — с хорошей финансовой составляющей. Мы пока далеки от того, чтобы быть в полуфинале Лиги Чемпионов, не потому что отстаем — тяжело конкурировать с «Ювентусом», который покупает людей за 180-200 миллионов евро. Но, думаю, дождемся момента, когда будем выступать и на международных аренах, надо немного подождать.

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Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:58
Карпин умеет разваливать.
beefs
beefs
сегодня в 14:25
Не многовато ли захотел, мечтатель...
1 команда
1 команда
сегодня в 14:12
Мечтатель напободие тарасовского.
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