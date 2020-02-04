На матчи Евро в Петербурге пригласят детей со сложным положением

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что комитет пригласит на каждый из четырех матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге, по 250 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - из малообеспеченных семей или с инвалидностью.

Мы принимаем участие в программе УЕФА «10 тысяч улыбок». Согласно этой программе, каждый город распространяет определенное количество билетов среди детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью. На каждый матч в Санкт-Петербурге у нас будет по 250 билетов, всего мы распространим 1 тыс. билетов. Мы уже договорились с регионами, как их будем распространять.