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На матчи Евро в Петербурге пригласят детей со сложным положением

сегодня, 14:36

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что комитет пригласит на каждый из четырех матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге, по 250 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - из малообеспеченных семей или с инвалидностью. 

Мы принимаем участие в программе УЕФА «10 тысяч улыбок». Согласно этой программе, каждый город распространяет определенное количество билетов среди детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью. На каждый матч в Санкт-Петербурге у нас будет по 250 билетов, всего мы распространим 1 тыс. билетов. Мы уже договорились с регионами, как их будем распространять.

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Сантус
Сантус
сегодня в 14:59
Программа хорошая,но опошлите же показухой.....
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