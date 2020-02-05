ГлавнаяНовости

Хеведес: «Братья Миранчуки могут заиграть в любой лиге»

сегодня, 17:26

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в эфире программы «Все на Матч!» вспомнил о переходе в стан «железнодорожников», поделился мнением о предстоящей игре Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» и заявил, что братья Алексей и Антон Миранчуки могут заиграть в любой лиге:

Я не жалею, что в свое время остался в «Шальке», вместо того чтобы уйти в топ-клуб. Я провел много времени в команде и был ее капитаном, у меня были большие амбиции, ведь мы могли стать чемпионами, а завоевать титул с «Шальке» — это гораздо круче, чем, например, с «Баварией». 

Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Я хотел играть на уровне Лиги чемпионов, а этот клуб предоставил мне такую возможность. К тому же, спортивным директором на тот момент был хорошо знакомый мне по «Шальке» Эрик Штоффельсхаус. Период в «Ювентусе» был смазан травмами, и после возвращения в Гельзенкирхен мне позвонил Эрик и позвал в Москву. Я немного подумал, принял взвешенное решение, и вот я здесь.

Если говорить о взаимоотношениях с другими немецкими игроками в лиге, то с Филиппом из «Динамо» я не общаюсь, честно говоря, особо его не знаю. Зато отлично знаком с Романом Нойштедтером. Ну и конечно, с Шюррле. Мы вместе выиграли чемпионат мира. Я был очень рад, когда узнал, что он переезжает в Россию. Сначала встретиться не удавалось, но теперь все устаканилось, и мы по возможности стараемся проводить время вместе. 

Не могу сказать, что Семин самый эмоциональный тренер в моей карьере, но он действительно горит и живет футболом. Для своего возраста он в прекрасной форме.

Мы все знаем, насколько важны матчи против «Спартака». Это московское дерби, у которого большая история. Мы отдаем себе отчет, что в игре между нами будет много эмоций и борьбы, поэтому все готовятся к битве. 

Что касается слухов о братьях Миранчуках, то я ничего об этом не знаю. Уверен, они могут заиграть в любой лиге, но «Ювентус» — один из пяти лучших клубов мира, и место в основном составе там никому не гарантировано.

Ранее Хеведес высказался о поражении в игре 1-го тура Кубка Париматч Премьер с «Партизаном».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Радимов: «Не собираюсь давать советы Кокорину»
Сегодня, 17:40 Комментарии4
Мостовой: «Не считаю, что чемпионат Латвии - это истинный уровень Кононова»
Сегодня, 17:14 Комментарии3
В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении России от участия в ЧМ-2022
Сегодня, 16:42 Комментарии23
Тихонов: «Черчесов у меня ассоциируется с короной»
Сегодня, 10:16 Комментарии55
Тихонов: «Был удивлен увольнением Карреры. Хотел, чтобы он работал дальше»
Сегодня, 09:13 Комментарии21
Натхо: «В Европе Слуцкий добился не очень хороших результатов»
Сегодня, 02:37 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 18:12
пусть сначада в РПЛ заиграют
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:06
Алексей пожалуй мог бы зацепиться где-нибудь
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 17:56
И в монгольской и в албанской...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:47
Пока бы в сборной заиграли,давно ждём.
Timeless
Timeless
сегодня в 17:32
разве что в J лиге , в лигах из Топ5 затеряются и пропадут :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100