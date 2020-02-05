Хеведес: «Братья Миранчуки могут заиграть в любой лиге»

Защитник «Локомотива» в эфире программы «Все на Матч!» вспомнил о переходе в стан «железнодорожников», поделился мнением о предстоящей игре Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» и заявил, что братья Алексей и могут заиграть в любой лиге:

Я не жалею, что в свое время остался в «Шальке», вместо того чтобы уйти в топ-клуб. Я провел много времени в команде и был ее капитаном, у меня были большие амбиции, ведь мы могли стать чемпионами, а завоевать титул с «Шальке» — это гораздо круче, чем, например, с «Баварией».

Переход в «Локомотив» произошел очень быстро. Я хотел играть на уровне Лиги чемпионов, а этот клуб предоставил мне такую возможность. К тому же, спортивным директором на тот момент был хорошо знакомый мне по «Шальке» Эрик Штоффельсхаус. Период в «Ювентусе» был смазан травмами, и после возвращения в Гельзенкирхен мне позвонил Эрик и позвал в Москву. Я немного подумал, принял взвешенное решение, и вот я здесь.

Если говорить о взаимоотношениях с другими немецкими игроками в лиге, то с Филиппом из «Динамо» я не общаюсь, честно говоря, особо его не знаю. Зато отлично знаком с Романом Нойштедтером. Ну и конечно, с Шюррле. Мы вместе выиграли чемпионат мира. Я был очень рад, когда узнал, что он переезжает в Россию. Сначала встретиться не удавалось, но теперь все устаканилось, и мы по возможности стараемся проводить время вместе.

Не могу сказать, что Семин самый эмоциональный тренер в моей карьере, но он действительно горит и живет футболом. Для своего возраста он в прекрасной форме.

Мы все знаем, насколько важны матчи против «Спартака». Это московское дерби, у которого большая история. Мы отдаем себе отчет, что в игре между нами будет много эмоций и борьбы, поэтому все готовятся к битве.

Что касается слухов о братьях Миранчуках, то я ничего об этом не знаю. Уверен, они могут заиграть в любой лиге, но «Ювентус» — один из пяти лучших клубов мира, и место в основном составе там никому не гарантировано.