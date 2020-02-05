В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении России от участия в ЧМ-2022

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сегодня, 16:42

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на слухи о том, что сборная России по футболу не будет допущена к участию на ЧМ -2022. Ранее об этом сообщил катарский канал.