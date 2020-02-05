В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении России от участия в ЧМ-2022

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на слухи о том, что сборная России по футболу не будет допущена к участию на ЧМ-2022. Ранее об этом сообщил катарский канал.
Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты. Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота; пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам.