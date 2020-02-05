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В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении России от участия в ЧМ-2022

сегодня, 16:42

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отреагировал на слухи о том, что сборная России по футболу не будет допущена к участию на ЧМ-2022. Ранее об этом сообщил катарский канал.

Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты. Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота; пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам.

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 16:48
Надо усилить контроль за средствами массовой информации. Такие слухи не должны доходить до ушей российского народа!
particular
particular
сегодня в 16:47
ГД очень быстро реагирует на слухи, но долго и бестолково вкуривает реальные проблемы жизни и спорта...
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