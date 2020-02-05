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Натхо: «В Европе Слуцкий добился не очень хороших результатов»

сегодня, 02:37

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, под руководством которого он играл в ЦСКА.

— На первом зимнем сборе вы встретились с Леонидом Слуцким, который тренировал вас в ЦСКА. Он еще не звал вас в «Рубин»?

— Мы проводили сбор в Турции, и «Рубин» оказался там же. Слуцкий приехал к нам с Бэмби (Прим. - прозвище Зорана Тошича). Мы работали с ним и хотели увидеться. Встретились в отеле. Исключительно дружеское общение. Слуцкий — хороший тренер. Сейчас он пришёл в «Рубин» и начал новый этап своей карьеры. Желаю ему и казанцам удачи

— Как оцените его европейский этап карьеры?

— Если посмотреть на результаты, то они не очень хорошие. Но я думаю, что лично для него это был отличный опыт. Он столкнулся с новым менталитетом, учился работать с другими людьми. Это лишь сделало его сильнее. Теперь ему предстоит серьёзная работа в «Рубине». На данный момент этот клуб находится не в самой лучшей форме, так что есть над чем поработать.

— Слуцкий может вернуть «Рубин» на ведущие позиции в российском футболе?

— Прежде всего, им надо преодолеть сложный период. «Рубину» необходимо немного подняться, исключить себя из борьбы за право остаться в лиге. В будущем многое будет зависеть и от финансов. Если клуб станет вкладывать деньги и выбирать правильных опытных или талантливых игроков, то я уверен, что Слуцкому удастся вернуть команду на высокие позиции в таблице. Этот специалист знает свою работу.

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