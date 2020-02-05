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Тихонов: «Был удивлен увольнением Карреры. Хотел, чтобы он работал дальше»

сегодня, 09:13

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о экс-наставнике «красно-белых» Массимо Каррере.

Каррера среди большой части болельщиков «Спартака» причислен к лику святых? Вопросов нет. А нас тогда к кому причислять? Нас, кто выигрывал по семь-восемь чемпионств? Кто звездочки «Спартаку» приносил? А футболисты, которые были до нас? Некоторые в интернете сидят, им лишь бы что-то сказать. Мы же звездочки приносили. Каррера принес звездочку? Он всего лишь выиграл одно чемпионство. За это мы все говорим ему спасибо. И я был удивлен, когда его уволили. Я тоже хотел, чтобы он работал дальше.

Отметим, что ранее о Каррере высказался вратарь «Спартака» Артем Ребров.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 10:25
Тихонов Андрюха тоже чтото разговорился в последнее время))) Раньше за ним такого не наблюдалось
makkie
makkie
сегодня в 10:22
Каррера сделал то, чего ждали миллионы спартаковских болельщиков - выиграл чемпионат спустя 16 лет федунского мрака. За это его и ценят! И это нормально. Выиграй титул условный Якин или Аленичев - их тоже бы ценили и помнили добрым словом.

Однако после ухода Массимо всё вернулост на круги своя(
Федуну не нужен результат - ему нужна шумиха и скандалы.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:18
так надо видимо было...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 10:02
Так уж после увольнения целовальщика, скоро уж 3й тренер будет уволен(тедеска), а он только что очнулся? Ничего себе запой у мужика..
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:02
Так и прёт наружу зависть к чужой славе у большинства спартаковских пенсов! Каррера уникален тем, что после 16 лет позора выиграл, вот и всё объяснение "лика святых"!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:52
Хорошо сделали что уволили, не дали опозориться не международном уровне.
VIPded
VIPded
сегодня в 09:48
На каждый юбилей Каррер не напасёшься... Федуну верим!!!))
Gelious
Gelious
сегодня в 09:32
На Соккере все тоже очень этого хотели
Valeleo
Valeleo
сегодня в 09:27
Тодеско крутой тренер, подождите лет несколько.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:24
Так Федун и уволил Карреру за то, что золото выиграл! И когда в Тарасовке это поймут?
itujan
itujan
сегодня в 09:15
Карера мешал мафии.
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