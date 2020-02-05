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В. Игнатьев: «Думаю, переход Смолова удивил всех, а не только меня»

сегодня, 01:15

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о переходе своего одноклубника Фёдора Смолова, который был арендован «Сельтой».

Удивил ли меня этот трансфер? Я думаю, он всех удивил. Узнал о трансфере только в тот день, когда это уже было объявлено официально.

Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому даётся такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там.

Напомним, вчера «Сельта» провела официальную презентацию Смолова.

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