В. Игнатьев: «Думаю, переход Смолова удивил всех, а не только меня»

Защитник «Локомотива» поделился мнением о переходе своего одноклубника , который был арендован «Сельтой».

Удивил ли меня этот трансфер? Я думаю, он всех удивил. Узнал о трансфере только в тот день, когда это уже было объявлено официально.

Очень рад за него. Хочу пожелать ему удачи, чтобы он ярко проявил себя в «Сельте». У Феди есть отличный шанс показать себя в одном из сильнейших чемпионатов Европы, сыграть против топовых команд. Далеко не каждому даётся такая возможность. Уверен, у него получится реализовать свой потенциал. Буду следить за его выступлениями там.