ГлавнаяНовости

Мостовой: «Не считаю, что чемпионат Латвии - это истинный уровень Кононова»

сегодня, 17:14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поддержал бывшего наставника команды Олега Кононова, который недавно возглавил «Ригу».

В России Кононов был тренером в четырёх командах. Ну сколько же можно? Поэтому хочет попробовать себя в другом чемпионате, тем более «Рига» — одна из самых сильных команд в чемпионате Латвии. Они постоянно играют в квалификации еврокубков. Может быть, он решил пойти туда, где попроще, тем более там меньше давления со стороны прессы.

Я думаю, что вряд ли победу в чемпионате Латвии можно будет считать высоким достижением Кононова. Многие тренеры выигрывали чемпионат Финляндии, Норвегии, Эстонии. Не этим же хвастаться. На определённом уровне это нормально, но, конечно, не высокое достижение.

Я бы не стал так категорично выражаться, что чемпионат Латвии — это истинный уровень Кононова. Болельщики могут про любого тренера такое сказать. Сегодня они говорят одно, а завтра другое, тем более они имеют на это право. Поэтому они и говорят.

Поможет ли «Рига» ему вернуться в тонус и стать трамплином? Многое зависит от агентов: с кем ты дружишь и кто тебе помогает. Ну выиграет он чемпионат с «Ригой», и что? Скажут, что он опять здорово тренирует? Конечно, нет. У нас есть свежий пример – Слуцкий: провалился в одном клубе, затем в другом, а теперь всё равно вернулся в «Рубин».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Радимов: «Не собираюсь давать советы Кокорину»
Сегодня, 17:40 Комментарии4
Хеведес: «Братья Миранчуки могут заиграть в любой лиге»
Сегодня, 17:26 Комментарии5
В Госдуме отреагировали на слухи об отстранении России от участия в ЧМ-2022
Сегодня, 16:42 Комментарии22
Тихонов: «Черчесов у меня ассоциируется с короной»
Сегодня, 10:16 Комментарии55
Тихонов: «Был удивлен увольнением Карреры. Хотел, чтобы он работал дальше»
Сегодня, 09:13 Комментарии21
Натхо: «В Европе Слуцкий добился не очень хороших результатов»
Сегодня, 02:37 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:28
А какая профессия у Мостового ???
Эксперт??Критик??Определитель уровней??
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:24
Работает и работает....не обязательно у нас.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:22
Да уж,видно "костлявая рука голода" крепко взяла за кадык Олежку!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100