Мостовой: «Не считаю, что чемпионат Латвии - это истинный уровень Кононова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поддержал бывшего наставника команды , который недавно возглавил «Ригу».

В России Кононов был тренером в четырёх командах. Ну сколько же можно? Поэтому хочет попробовать себя в другом чемпионате, тем более «Рига» — одна из самых сильных команд в чемпионате Латвии. Они постоянно играют в квалификации еврокубков. Может быть, он решил пойти туда, где попроще, тем более там меньше давления со стороны прессы.

Я думаю, что вряд ли победу в чемпионате Латвии можно будет считать высоким достижением Кононова. Многие тренеры выигрывали чемпионат Финляндии, Норвегии, Эстонии. Не этим же хвастаться. На определённом уровне это нормально, но, конечно, не высокое достижение.

Я бы не стал так категорично выражаться, что чемпионат Латвии — это истинный уровень Кононова. Болельщики могут про любого тренера такое сказать. Сегодня они говорят одно, а завтра другое, тем более они имеют на это право. Поэтому они и говорят.

Поможет ли «Рига» ему вернуться в тонус и стать трамплином? Многое зависит от агентов: с кем ты дружишь и кто тебе помогает. Ну выиграет он чемпионат с «Ригой», и что? Скажут, что он опять здорово тренирует? Конечно, нет. У нас есть свежий пример – Слуцкий: провалился в одном клубе, затем в другом, а теперь всё равно вернулся в «Рубин».