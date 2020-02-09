Мерсон: «Гвардиола отстает на 22 очка в АПЛ, и это лучший тренер в мире?»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле:
Они отстают от «Ливерпуля» на 22 очка. Только Гвардиоле такое сойдет с рук, потому что он якобы лучший тренер в мире. Как он может быть лучшим в мире, отставая на 22 балла?
Вот у Клоппа отмечается прогресс. Он не движется в обратном направлении. Клопп подписал новых футболистов. Все знали, что у «Ман Сити» ушел Компани. Им нужен был центральный защитник. Да, Хосеп не знал, что Лапорт получит травму, но ведь Компани же ушел.
Ранее Мерсон прокомментировал переход полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер».
А, если смотреть по поставленным задачам, то Пеп как бы пять лет подряд не может даже в финал ЛЧ выйти, хотя при этом играл в клубах с топ-ресурсами. Ну как-то так. Зато каждый год все кубки забирал - в Германии в принципе других конкурентов не было, в АПЛ все команды кроме МС кубки сливают)
А, если смотреть по поставленным задачам, то Пеп как бы пять лет подряд не может даже в финал ЛЧ выйти, хотя при этом играл в клубах с топ-ресурсами. Ну как-то так. Зато каждый год все кубки забирал - в Германии в принципе других конкурентов не было, в АПЛ все команды кроме МС кубки сливают)
"Почему очередной бездарный тренер "Арсенала" не может создать комфортные условия суперигроку, космическому лупоглазому стримеру М*дилу? Это позор, "Арсенал" не играет из-за того, что очередной недотренер не смог использовать лучшие качества этого суперигрока!"
Этот английский Рейнгольд любого фаната "Арсенала" просто выбешивает.
"Почему очередной бездарный тренер "Арсенала" не может создать комфортные условия суперигроку, космическому лупоглазому стримеру М*дилу? Это позор, "Арсенал" не играет из-за того, что очередной недотренер не смог использовать лучшие качества этого суперигрока!"
Этот английский Рейнгольд любого фаната "Арсенала" просто выбешивает.
Есть еще Моуриньо, который даже прозвища сам себе присваивает.
Есть еще Моуриньо, который даже прозвища сам себе присваивает.
Я когда вижу про Эвребе, Атейкиных и т.д., у меня возникает два вопроса:
Это пишет один человек с одной извилиной и с разных аккаунтов?
Или это пишут несколько человек с нескольких аккаунтов с одной извилиной на всех?
Я когда вижу про Эвребе, Атейкиных и т.д., у меня возникает два вопроса:
Это пишет один человек с одной извилиной и с разных аккаунтов?
Или это пишут несколько человек с нескольких аккаунтов с одной извилиной на всех?
Он же о переходе КДБ: «Столько денег за такого игрока - это абсолютная шутка. Он у них на скамейке просиживать будет».
Он же о переходе КДБ: «Столько денег за такого игрока - это абсолютная шутка. Он у них на скамейке просиживать будет».