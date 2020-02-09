Мерсон: «Гвардиола отстает на 22 очка в АПЛ, и это лучший тренер в мире?»

Бывший футболист «Арсенала» поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» :

Они отстают от «Ливерпуля» на 22 очка. Только Гвардиоле такое сойдет с рук, потому что он якобы лучший тренер в мире. Как он может быть лучшим в мире, отставая на 22 балла?

Вот у Клоппа отмечается прогресс. Он не движется в обратном направлении. Клопп подписал новых футболистов. Все знали, что у «Ман Сити» ушел Компани. Им нужен был центральный защитник. Да, Хосеп не знал, что Лапорт получит травму, но ведь Компани же ушел.