ГлавнаяНовости

Мерсон: «Гвардиола отстает на 22 очка в АПЛ, и это лучший тренер в мире?»

сегодня, 17:14

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле:

Они отстают от «Ливерпуля» на 22 очка. Только Гвардиоле такое сойдет с рук, потому что он якобы лучший тренер в мире. Как он может быть лучшим в мире, отставая на 22 балла?

Вот у Клоппа отмечается прогресс. Он не движется в обратном направлении. Клопп подписал новых футболистов. Все знали, что у «Ман Сити» ушел Компани. Им нужен был центральный защитник. Да, Хосеп не знал, что Лапорт получит травму, но ведь Компани же ушел.

Ранее Мерсон прокомментировал переход полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» в «Интер».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кака назвал лучших игроков в мире на своих позициях
Сегодня, 18:11 Комментарии0
Сульшер: «Фернандеш не был доволен своим дебютом. Это хороший знак»
Сегодня, 17:04 Комментарии0
Сетьен: «Нам нужен новый форвард»
Сегодня, 16:27 Комментарии4
Кака: «Допускаю мысль, что Месси может покинуть „Барселону“»
Сегодня, 15:52 Комментарии5
Лукаку назвал своих двух футбольных кумиров
Сегодня, 15:36 Комментарии2
Хайнер: «Сложно представить „Баварию“ без Томаса Мюллера»
Сегодня, 14:51 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил ilyafrom
сегодня в 18:28
Гвардиола лучший. Ему нет и 50, а он 28 трофея выиграл, еще несколько может выиграть в этом сезоне. Лучший потому что стабилен. А тем кто говорит, что он только топ клубы тренирует, кто ж другим мешает так же поступать.
Ну, считать лучшего тренера по количеству трофеев это как-то так себе. Тогда что ни на есть физрук, который возглавит самый богатый клуб мира с хорошими игроками и малой конкуренцией в лиге сразу себе как один из лучших тренеров в истории футбола застолбит место.

А, если смотреть по поставленным задачам, то Пеп как бы пять лет подряд не может даже в финал ЛЧ выйти, хотя при этом играл в клубах с топ-ресурсами. Ну как-то так. Зато каждый год все кубки забирал - в Германии в принципе других конкурентов не было, в АПЛ все команды кроме МС кубки сливают)
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 18:18
Гвардиола лучший. Ему нет и 50, а он 28 трофея выиграл, еще несколько может выиграть в этом сезоне. Лучший потому что стабилен. А тем кто говорит, что он только топ клубы тренирует, кто ж другим мешает так же поступать.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил sihafazatron
сегодня в 18:13
этот же Иксперт Пол Мерсон о Яя Туре: «Ивуариец - средний игрок, который получает около 200 тысяч фунтов в неделю. Он забивает голы? Нет. Он их создаёт? Нет». Он же о переходе КДБ: «Столько денег за такого игрока - это абсолютная шутка. Он у них на скамейке просиживать будет».
Продолжу (соль на рану канонирам), стандартное заявление Мерсона раз в месяц:

"Почему очередной бездарный тренер "Арсенала" не может создать комфортные условия суперигроку, космическому лупоглазому стримеру М*дилу? Это позор, "Арсенал" не играет из-за того, что очередной недотренер не смог использовать лучшие качества этого суперигрока!"

Этот английский Рейнгольд любого фаната "Арсенала" просто выбешивает.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:56
Не только Гвардиола считает себя лучшим тренером в мире.
Есть еще Моуриньо, который даже прозвища сам себе присваивает.
Виссарионович
Виссарионович ответил Шишанутый
сегодня в 17:53
Одинаковые комментарии, про одно и то же.
Я когда вижу про Эвребе, Атейкиных и т.д., у меня возникает два вопроса:
Это пишет один человек с одной извилиной и с разных аккаунтов?
Или это пишут несколько человек с нескольких аккаунтов с одной извилиной на всех?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:46
Клопп однозначно лучший.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:34
этот же Иксперт Пол Мерсон о Яя Туре: «Ивуариец - средний игрок, который получает около 200 тысяч фунтов в неделю. Он забивает голы? Нет. Он их создаёт? Нет».

Он же о переходе КДБ: «Столько денег за такого игрока - это абсолютная шутка. Он у них на скамейке просиживать будет».
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:23
бальзам на шишанутые души
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 17:22
Пеп лучший тренер только по мнению Инквизитора и да да да
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Шишанутый
сегодня в 17:21
Только барсафаны считают лысого шарлатана лучшим в мире а слова свои подкрепить не чем не могут кроме требла Эвребе времен динозавров. Сейчас Зидан рулит в тренерском цеху доказывая результатами!
Сейчас Клопп лучший тренер мира
Туринский к
Туринский к
сегодня в 17:21
Молодец, не боится правду говорить! Клопп лучший!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:21
Только барсафаны считают лысого шарлатана лучшим в мире а слова свои подкрепить не чем не могут кроме требла Эвребе времен динозавров. Сейчас Зидан рулит в тренерском цеху доказывая результатами!
wingback
wingback
сегодня в 17:18
Это лучший в мире физрук...
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 17:15
У каждого тренера бывают спады.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100