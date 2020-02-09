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Сульшер: «Фернандеш не был доволен своим дебютом. Это хороший знак»

сегодня, 17:04

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о тренировках команды во время перерыва в АПЛ.

У нас будут хорошие семь, восемь или девять дней тренировок перед матчем с «Челси» и остальной частью сезона. Надеюсь, у нас будут по две игры в каждой неделе, так что это важный отрезок для реинтеграции и перезапуска команды. 

Что касается Бруну Фернандеша, то я держу с ним связь. Он отправился в Португалию на несколько дней, чтобы решить организационные вопросы. Фернандеш не был на 100 процентов доволен своим дебютом, так что это хороший знак.

Недавно дебют Фернандеша оценил экс-полузащитник МЮ Райан Гиггз

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