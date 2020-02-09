Сульшер: «Фернандеш не был доволен своим дебютом. Это хороший знак»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о тренировках команды во время перерыва в АПЛ .

У нас будут хорошие семь, восемь или девять дней тренировок перед матчем с «Челси» и остальной частью сезона. Надеюсь, у нас будут по две игры в каждой неделе, так что это важный отрезок для реинтеграции и перезапуска команды.

Что касается Бруну Фернандеша, то я держу с ним связь. Он отправился в Португалию на несколько дней, чтобы решить организационные вопросы. Фернандеш не был на 100 процентов доволен своим дебютом, так что это хороший знак.