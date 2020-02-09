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Кака: «Мне нравится стиль игры „Ливерпуля“»

сегодня, 14:19

Бывший бразильский футболист Кака оценил последние выступления «Ливерпуля».

Мне очень нравится смотреть матчи с участием «Ливерпуля». Здорово, когда команда выдает такой сезон, но мы знаем, что это на один сезон. Я не говорю, что «Ливерпуль» плох, но в тяжелой Премьер-Лиге очень трудно выдать подобное. Это говорит о том, что «Ливерпуль» находится в очень хорошей форме, а также у них классные игроки и тренер.

Мне нравится стиль игры «Ливерпуля», а Клопп не боится вносить изменения в игру, пробовать что-то новое. Это очень здорово. Одна из причин, почему АПЛ такая сильная, это как раз из-за тренеров.

Недавно Кака прокомментировал возвращение шведского форварда Златана Ибрагимовича в «Милан».

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