Кака: «Мне нравится стиль игры „Ливерпуля“»

Бывший бразильский футболист Кака оценил последние выступления «Ливерпуля».

Мне очень нравится смотреть матчи с участием «Ливерпуля». Здорово, когда команда выдает такой сезон, но мы знаем, что это на один сезон. Я не говорю, что «Ливерпуль» плох, но в тяжелой Премьер-Лиге очень трудно выдать подобное. Это говорит о том, что «Ливерпуль» находится в очень хорошей форме, а также у них классные игроки и тренер.