Кака: «Мне нравится стиль игры „Ливерпуля“»

Бывший бразильский футболист Кака оценил последние выступления «Ливерпуля».
Мне очень нравится смотреть матчи с участием «Ливерпуля». Здорово, когда команда выдает такой сезон, но мы знаем, что это на один сезон. Я не говорю, что «Ливерпуль» плох, но в тяжелой Премьер-Лиге очень трудно выдать подобное. Это говорит о том, что «Ливерпуль» находится в очень хорошей форме, а также у них классные игроки и тренер.
Мне нравится стиль игры «Ливерпуля», а Клопп не боится вносить изменения в игру, пробовать что-то новое. Это очень здорово. Одна из причин, почему АПЛ такая сильная, это как раз из-за тренеров.
Недавно Кака прокомментировал возвращение шведского форварда Златана Ибрагимовича в «Милан».