Кака: «Допускаю мысль, что Месси может покинуть „Барселону“»

Бывший бразильский футболист Кака допускает мысль, что нападающий «Барселоны» может покинуть каталонский клуб.

Допускаю мысль, что Месси может покинуть «Барселону». Заиграть в АПЛ или в топ-клубе в одной из трех лучших лиг в мире — это не станет для него проблемой.

Но все зависит от того, чего он хочет. Сложно представить его в другой команде, но он может сказать себе: «Пришло время что-то изменить, хочу получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде».

Когда Роналду покинул «Реал», было грустно. Многие болельщики расстроились. Но, думаю, что все понимали, что для него это очередной вызов, что ему нужно уходить.