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Кака: «Допускаю мысль, что Месси может покинуть „Барселону“»

сегодня, 15:52

Бывший бразильский футболист Кака допускает мысль, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб.

Допускаю мысль, что Месси может покинуть «Барселону». Заиграть в АПЛ или в топ-клубе в одной из трех лучших лиг в мире — это не станет для него проблемой.

Но все зависит от того, чего он хочет. Сложно представить его в другой команде, но он может сказать себе: «Пришло время что-то изменить, хочу получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде».

Когда Роналду покинул «Реал», было грустно. Многие болельщики расстроились. Но, думаю, что все понимали, что для него это очередной вызов, что ему нужно уходить.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 16:51
Да куда он уйдёт? Не сможет он нигде
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 16:41
Увижу, не поверю
Шатаут
Шатаут
сегодня в 16:10
Никуда он не уйдет. Это никому не нужно. Ни ему, ни его болельщикам, ни руководству. Барселона его дом. Здесь он стал лучшим игроком в мире. А какие-то условные скандалы бывают в любом клубе. Гвардиола правильно сказал. Вот кого надо гнать, так это Бартомеу с его свитой. И тренер должен понимать, что придя в Барсу, ему придется не Месси учить футболу, а всех остальных, как играть с гением.. Это нелегко, но если это сделать, то Барса опять станет непобедимой... И говорю это я - абсолютно нейтральный болельщик. Игра Месси всегда завораживала своим волшебством. Отпустить его легко. Можно команду сделать хорошую после него. Но как бы потом не пришлось бы задавать себе вопрос: А когда еще появится в Барсе такой игрок и появится ли вообще?..
Alprish
Alprish
сегодня в 16:06
Маловероятно.
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