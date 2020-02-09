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Лукаку назвал своих двух футбольных кумиров

сегодня, 15:36

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку признался, что имеет двух футбольных кумиров, которые ранее выступали за миланский клуб. 

У меня есть два футбольных кумира, с которыми я бы хотел встретиться. Это Роналдо и Адриано. Если бы у меня была возможность поговорить с ними, это было бы просто невероятное событие для меня.

Я не знаю, смогу ли я отдать хотя бы небольшую часть того, что они сделали для «Интера», но моя цель - усердно работать, расти и прилагать все усилия, чтобы помогать этому клубу.

Ранее Лукаку признался, что всегда мечтал играть за миланский клуб.

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 15:52
интерЕСНО, а в МЮ кого называл? Аха-ха)
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