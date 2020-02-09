Лукаку назвал своих двух футбольных кумиров

Нападающий «Интера» признался, что имеет двух футбольных кумиров, которые ранее выступали за миланский клуб.

У меня есть два футбольных кумира, с которыми я бы хотел встретиться. Это Роналдо и Адриано. Если бы у меня была возможность поговорить с ними, это было бы просто невероятное событие для меня.

Я не знаю, смогу ли я отдать хотя бы небольшую часть того, что они сделали для «Интера», но моя цель - усердно работать, расти и прилагать все усилия, чтобы помогать этому клубу.