Джикия: «Приятно было увидеть „Партизан“, российские команды приедаются»

Защитник «Спартака» поделился мнением о Кубке Париматч Премьер, победу в котором одержала его команда.

Лично мне нравится турнир. Неоднократно отмечал, что здесь хорошие команды, спарринги, отличные поля, условия. Приятно, что нас зовут.

Хочется видеть российские клубы или иностранные? Приятно было увидеть «Партизан». Мы с ними не играли еще, а российские команды приедаются… С «Ростовом» сыграли уже сколько раз. Будут команды из других стран – почему бы и нет, это для всех будет хорошо.