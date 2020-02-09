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Джикия: «Приятно было увидеть „Партизан“, российские команды приедаются»

сегодня, 19:15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о Кубке Париматч Премьер, победу в котором одержала его команда.

Лично мне нравится турнир. Неоднократно отмечал, что здесь хорошие команды, спарринги, отличные поля, условия. Приятно, что нас зовут.

Хочется видеть российские клубы или иностранные? Приятно было увидеть «Партизан». Мы с ними не играли еще, а российские команды приедаются… С «Ростовом» сыграли уже сколько раз. Будут команды из других стран – почему бы и нет, это для всех будет хорошо.

Ранее «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Партизаном».

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Спартак М  Партизан  Джикия Георгий
Источник: Матч ТВ
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Izmar
Izmar
сегодня в 19:41
Особенно приятны ПАОК, АЕК и Брага.
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