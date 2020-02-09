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Семин: «Трансфер Алексея Миранчука в „Милан“? Первый раз об этом слышу»

сегодня, 18:02

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что полузащитником команды Алексеем Миранчуком интересовался «Милан». По слухам СМИ, Семин заблокировал переход игрока в итальянский клуб.

Первый раз об этом слышу. Никто мне не говорил об этом. Если их берут, отпускать надо! Кто против? Мне кажется, никто против не бывает.

Если футболиста приглашают и он сам хочет, футболист сам решит эту проблему. Он десять раз придет к руководителю клуба. Приедут его агенты сто раз. И все равно это решится в интересах не клуба, а в интересах игрока. Такова действительность.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:30
В нынешнем Милане попёр бы аж на раз
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:24
думаю в милане у него получилось бы
VIPded
VIPded
сегодня в 18:13
Милан небось, тоже удивился...)))
112910415
112910415
сегодня в 18:11
переговоры велись в строжайшей тайне )
Parma1972
Parma1972
сегодня в 18:06
Да продайте уже его куда-нибууудь
severnyj84
severnyj84
сегодня в 18:06
Да ладно, он туда вместе с Кутеповым поедет добивать Милан.
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