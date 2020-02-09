Семин: «Трансфер Алексея Миранчука в „Милан“? Первый раз об этом слышу»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал информацию о том, что полузащитником команды интересовался «Милан». По слухам СМИ , Семин заблокировал переход игрока в итальянский клуб.

Первый раз об этом слышу. Никто мне не говорил об этом. Если их берут, отпускать надо! Кто против? Мне кажется, никто против не бывает.

Если футболиста приглашают и он сам хочет, футболист сам решит эту проблему. Он десять раз придет к руководителю клуба. Приедут его агенты сто раз. И все равно это решится в интересах не клуба, а в интересах игрока. Такова действительность.