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Дзюба: «Интерес ко мне со стороны „Тоттенхэма“ был, но „Зенит“ отказал»

сегодня, 17:41

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил информацию о том, что в его покупке был заинтересован «Тоттенхэм».

Зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках. От Жозе Моуриньо, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет».

Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. У нас очень хорошие отношения, поэтому какие-то его вещи, просьбы или еще что-то… 

Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был, действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей своей стороны спрошу». Вот и все.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:27
Пав играл а о зюбе слухи
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 18:16
Подавать мячики ?
Или стишки на табурете рассказывать ?
Хотя нет.С его ростом можно лампочки без стремянки вкручивать.
Какая ни какая, а экономия.))))
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 18:15
Скоро в фарм- клубе окажешься,туда не только отпустят,направят. Да и друг Заболотный ждет...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:11
На полгода могли бы и отпустить.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:07
Опять начинается истерия про этого балабольного дерево,маразм.
Нн моргая лжет лицемер.
nubom
nubom ответил Ozabot
сегодня в 18:04
Мне кажется, европейские скауты не смотрят игры РПЛ, а собирают инфу чисто по уровню зарплат, мол, если зп высокая, а клуб богатый, значит, игрок хороший.
С их стороны это было бы несколько опрометчиво...
Dr Quack
Dr Quack
сегодня в 18:03
Чалов в Челси, Дзюба в Тоттенхем... Не верю... Утка от агентов... В АПЛ даже работящий негр Лукаку не смог, а тут эти мальчики...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:00
Тёма ! Сиди дома - здесь будет лучше...
valt134
valt134
сегодня в 17:59
Говорящее «Полено».
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 17:56
нет!артем нынче не тот!играй в зените,на большее не расчитывай!
particular
particular
сегодня в 17:55
Интерес британцев застрял в хитросплетениях питерского менеджмента, у которого голова кружится в предвкушении трансферных успехов..:)
ziborock
ziborock
сегодня в 17:54
"Интересный" Дзюба!)
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 17:54
Не бреши БРЕВНО!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:53
с дровами проблемы)))?
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:53
Мне кажется, европейские скауты не смотрят игры РПЛ, а собирают инфу чисто по уровню зарплат, мол, если зп высокая, а клуб богатый, значит, игрок хороший.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 17:49
Смолов хотел в Европу, Смолов уехал.
А этот пустомеля и ахента нанял, а на деле)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:48
ТТХ просто прочитал его фамилию в Википедии.
После чего Артемке на смартфон пришло уведомление о прочтении.
Вот и вся история, а раздули... будто драка за него шла между топ-клубами.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 17:45
И что бы ты там делал?Лёня Слуцкий съездил в Голландию и бегом в Россию!
ДСА
ДСА
сегодня в 17:44
Пожалели Артемку.
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