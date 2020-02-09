Дзюба: «Интерес ко мне со стороны „Тоттенхэма“ был, но „Зенит“ отказал»

Нападающий «Зенита» подтвердил информацию о том, что в его покупке был заинтересован «Тоттенхэм».

Зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Когда Кейн сломался, со мной связались на новогодних праздниках. От Жозе Моуриньо, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет».

Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. У нас очень хорошие отношения, поэтому какие-то его вещи, просьбы или еще что-то…

Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. Интерес был, действительно. Я со своей стороны сказал: «Делайте, хватайтесь, я со своей своей стороны спрошу». Вот и все.