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Дзюба планирует написать автобиографию

сегодня, 19:08

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба планирует после окончания карьеры написать откровенную автобиографию.

Я долго думал об этом. Друзья говорят, что надо. И я чувствую, что, наверное надо. Когда закончу карьеру.

Это будет голая правда. То есть я в книге не буду заигрывать, а буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет что-то утаивать. Лучше горькая правда.

Я в книге расскажу весь путь определенный. Положительный ли я игрок? Не знаю. Но мне приятно, что люди ждут мою автобиографию. Значит я добился чего-то в футболе и спорте.

Ранее Дзюба сообщил, что договорился с «Зенитом» по новому контракту.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 19:57
Расскажет как мелочь по карманам тырил?😁
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:52
Дело за малым. Научиться писать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:49
И тут бабла хочет заработать.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:48
Моя автобиография или новая версия Буратино
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:37
wingback
wingback
сегодня в 19:37
Расскажет как прозябал в поросях...
karnager
karnager
сегодня в 19:26
Это не мелочь по карманам тырить (с). Дзюба всё-таки засмотрелся на Ибрагимовича. Только забыл, что один топ , а другой пот топа)
112910415
112910415
сегодня в 19:25
народ очень нуждается в этой книге ..
но сценарий киноэпопеи ещё более актуален !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:24
Не лучшая идея...
Тому кому надо знать ...и так всё знает...
Да и на пользу ли будет "голая правда" ???
Дзюба молод...а значит его "мемуары" затронут людей ещё функционирующих в нашем футболе.......все эти "снятие масок" и "развенчание мифов"....не думаю что будет польза...

Да и сам Артём как то слишком наивно надеется на "безцензурье"....на территории где даже тренеру и гендиру дают понятные "рекомендации" по составу из широких кабинетов....
Parma1972
Parma1972
сегодня в 19:23
Лучше сжечь писателя, чем его книги. Хилари Беллок
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:21
Его биография уместится на стандартном листе А4 крупным шрифтом. Сберег бы березовую рощу, которая пойдет на этот опус!
Lewa2708
Lewa2708 ответил VIPded
сегодня в 19:20
Она 600 рублей стоит, я думаю, он не будет заморачиваться))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:19
Играй пока
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:17
Играл дзюбинье футболистом, дзюбинья булки испекал...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:16
Дзюба - Писатель.... 😎.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:16
Декларацию налоговую лучше пусть напишет...)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:15
Было бы интересно, уж больно неоднозначная личность Артём.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:13
Лучший игрок России всех времён!
Oliver S
Oliver S
сегодня в 19:10
Первым покупателем будет Быстров
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