Дзюба планирует написать автобиографию

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба планирует после окончания карьеры написать откровенную автобиографию.
Я долго думал об этом. Друзья говорят, что надо. И я чувствую, что, наверное надо. Когда закончу карьеру.
Это будет голая правда. То есть я в книге не буду заигрывать, а буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет что-то утаивать. Лучше горькая правда.
Я в книге расскажу весь путь определенный. Положительный ли я игрок? Не знаю. Но мне приятно, что люди ждут мою автобиографию. Значит я добился чего-то в футболе и спорте.
Ранее Дзюба сообщил, что договорился с «Зенитом» по новому контракту.
но сценарий киноэпопеи ещё более актуален !
но сценарий киноэпопеи ещё более актуален !
Тому кому надо знать ...и так всё знает...
Да и на пользу ли будет "голая правда" ???
Дзюба молод...а значит его "мемуары" затронут людей ещё функционирующих в нашем футболе.......все эти "снятие масок" и "развенчание мифов"....не думаю что будет польза...
Да и сам Артём как то слишком наивно надеется на "безцензурье"....на территории где даже тренеру и гендиру дают понятные "рекомендации" по составу из широких кабинетов....
Тому кому надо знать ...и так всё знает...
Да и на пользу ли будет "голая правда" ???
Дзюба молод...а значит его "мемуары" затронут людей ещё функционирующих в нашем футболе.......все эти "снятие масок" и "развенчание мифов"....не думаю что будет польза...
Да и сам Артём как то слишком наивно надеется на "безцензурье"....на территории где даже тренеру и гендиру дают понятные "рекомендации" по составу из широких кабинетов....