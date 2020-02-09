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Дзюба: «Уже давно договорился с „Зенитом“ о новом контракте»

сегодня, 17:53

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что он договорился с клубом о продлении контракта.

Мы давно уже обо всём договорились. Как-то полилась грязь, что я начал о чём-то Алексея Борисовича просить, но я не настолько влиятельный парень. Мне это, конечно, льстит, но нет. Мы беседовали с ним после матча с „Краснодаром“, друг друга поняли. Раз не получается никуда уехать… Китай нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь. Здесь есть ещё много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть Кубок, подготовиться в сборной.

Ранее Дзюба подтвердил информацию о том, что в его покупке был заинтересован «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Alprish
Alprish
сегодня в 18:07
Удачи Дзюбе и Зениту!
beefs
beefs
сегодня в 18:02
Звездааа...
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